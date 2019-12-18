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Yenimahalle'de inşaat iskelesi çöktü, 1 ölü 1 yaralı
ANKARA'da inşaat halindeki okulun 4'üncü katında iskele çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay, saat 14.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde 2274 cadde üzerinde yapımı devam eden ilkokulda meydana geldi. İnşaatın 4'üncü...
GENEL 18.12.2019, 15:34
ANKARA'da inşaat halindeki okulun 4'üncü katında iskele çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde 2274 cadde üzerinde yapımı devam eden ilkokulda meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında kurulan iskele bilinmeyen bir nedenle çöktü. İskelede çalışan işçilerden Mehdi Yarba (25) olay yerinde hayatını kaybederken, Sıraç Çelik (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi Sıraç Çelik, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde 2274 cadde üzerinde yapımı devam eden ilkokulda meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında kurulan iskele bilinmeyen bir nedenle çöktü. İskelede çalışan işçilerden Mehdi Yarba (25) olay yerinde hayatını kaybederken, Sıraç Çelik (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi Sıraç Çelik, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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