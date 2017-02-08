Yenilebilir yabani ot tanıtım günleri

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki İhtiyaç Sahipleri İçin Yardımlaşma ve Eğitim Derneği (MİYED) '7 güne 7 ot' adı altında yenilebilİr yaban otları tanıtımına katkı sağlamak için gün düzenledi.MİYED, doğada yetişen yenilebilir yabani otların tanıtımı için '7 gün 7 ot' adlı gün düzenledi. Dernek üyesi kadınlar, ilçenin ormanlık alanlarında kendiliğinden yetişen yaban otlarını toplayarak yaptıkları yemekleri misafirlerine ikram etti. Kadınlar, evlerinde yaptıkları turp otu (hardal), kazayağı (gazyak), ısırganotu çorbası, kedirgen, körmen (yabani sarımsak) böreği yemeklerini dernek binasında tanıtımını yaptı. Etkinliğe gelen yeni evli kadınlara yabani ot yemek tarifleri verildi. MİYED Başkanı Hayat Çelik, "Marmaris ve çevresinde yetişen yenilebilir yaban otlarını yeni nesil tanımıyor. Bu bitkilerin tanıtımı için 7 güne 7 ot adı altında gün düzenledik. Her hafta bir yabani otu ormanlık alanlardan toplayarak evlerimizde çeşitli yemeklerini yaparak hizmet binamızda gençlerimize tanıtacağız. Belediye ve sivil toplum kuruluşları ile görüşme halindeyiz. Önümüzdeki yıl içinde geleneksel yöresel ot şenliği yapmayı hedefliyoruz" dedi.FOTOĞRAF





