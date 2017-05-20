Yenikapı Metro İstasyonu, spor alanına döndü

İSTANBUL'da yaşayanları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla Yenikapı Metro İstasyonu'nda bir dizi spor etkinliği düzelendi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşları Metro İstanbul ile Spor İstanbul tarafından Yenikapı Metro İstasyonu’nda etkinlik alanı oluşturuldu. 18 Mayıs'ta başlayan ve 21 Mayıs'a kadar sürdürülecek programda, metro yolcuları Streching, Aerobik, Mini Golf ve Uzakdoğu sporlarına teşvik edilecek. Uzman spor eğitmenleri tarafından yağ ölçüm istasyonunda yapılacak ölçüm sonucuna göre katılımcılara uygun spor aktiviteleri öneriliyor. Spor aktivitelerine katılan yolculara etkinliklerin anısına katılım sertifikası veriliyor.Yolcuları daha fazla hareketli bir yaşama teşvik etmek amacıyla zeminde ve merdiven alınlıklarında çeşitli görseller ve mesajlar içeren zemin etiketlemeleri de yapıldı. 'Sporun ve sporcunun dostu metro', 'Bugün spor günün', 'Sağlığın için harekete geç', 'Gününe hareket kat', 'Sporcuları böyle alalım', 'Hızlı ol, fit desinler', 'Kiloyu kim takar, yürüyelim arkadaşlar' gibi mesajlarla yolcular daha fazla hareketliliğe teşvik edilmeye çalışıldı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediğimiz 4 günlük etkinlik ile ilgili açıklama yapan Metro İstanbul AŞ Gene Müdürü Kasım Kutlu, İstanbullular için yeraltını da spor alanı yapmak istediklerini belirterek, “Metro İstanbul olarak yeraltında kapalı tünellerden ibaret olarak tanınmak istemiyoruz. İnsanların seyahat ederken de birçok sporu yapabileceğini göstermek istiyoruz” dedi.Saat 10.00'da başlayan çeşitli spor etkinlikleri 17.00'de sona eriyor.(FOTOĞRAF)