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Yenikapı'da sergilenen lüks aracı kullandığı belirtilen Hüseyin Aksu: Gündemimiz şu an farklı...
Elif YAVUZ - İstanbul - YENİKAPI'da sergilenen lüks aracı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu'nun kullandığı belirtiliyor. Aksu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı dava için İstanbul Adalet...
GENEL 06.09.2019, 13:00
Elif YAVUZ - İstanbul - YENİKAPI'da sergilenen lüks aracı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu'nun kullandığı belirtiliyor. Aksu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı dava için İstanbul Adalet Sarayı'ndaydı. Aksu, iddialarla ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı. Hüseyin Aksu, "gündemimiz şu an farklı" açıklamasında bulundu. Hüseyin Aksu daha sonra, "Bu araç depoda duruyordu. Bana tahsis edildi. Konuyla ilgili belediyenin basın birimi açıklamayı yapar" bilgisini verdi. Öte yandan 2010 model Mercedes S serisi 34 ER 5875 plakalı makam aracı bugün de Yenikapı'da görüntülendi.
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