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Yenikapı'da Ordu Günleri'ne yoğun ilgi
İSTANBUL Yenikapı'da başlayan 'Ordu Günleri' etkinlikleri devam ediyor. Etkinliklerde katılımcı yoğunluğu yaşanıyor. Yenikapı sahili etkinlik alanında "Kültürel değerlerimizi, gelenk ve göreneklerimizi yaşatıyoruz" sloganı ile 17...
GENEL 19.10.2019, 17:42
İSTANBUL Yenikapı'da başlayan 'Ordu Günleri' etkinlikleri devam ediyor. Etkinliklerde katılımcı yoğunluğu yaşanıyor.
Yenikapı sahili etkinlik alanında "Kültürel değerlerimizi, gelenk ve göreneklerimizi yaşatıyoruz" sloganı ile 17 Ekim'de başlayan etkinlikler sürüyor. Etkinlik alanında kente özgü ürünler ve tarihi ve turistik alanlar tanıtılıyor, yöresel müzikler çalınıyor. 19 ilçe standınının yanı sıra arıcılığın yoğun olarak yapıldığı kentte, Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nün standındaki dev arı maketi ilgi görüyor. İlçe stantlarında bölgeye özgü ürünlerin ikramı da yapılıyor. Coğrafi işaretli Akkuş Şeker Fasulyesi de en çok ilgi gören ürünlerden biri. Ayrıca kente özgü fındık, bal gibi ürünler de ziyaretçiler tarafından tadılıyor. Ordu Günleri etkinilği, 20 Ekim'de sona erecek.
FOTOĞRAF
Yenikapı sahili etkinlik alanında "Kültürel değerlerimizi, gelenk ve göreneklerimizi yaşatıyoruz" sloganı ile 17 Ekim'de başlayan etkinlikler sürüyor. Etkinlik alanında kente özgü ürünler ve tarihi ve turistik alanlar tanıtılıyor, yöresel müzikler çalınıyor. 19 ilçe standınının yanı sıra arıcılığın yoğun olarak yapıldığı kentte, Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nün standındaki dev arı maketi ilgi görüyor. İlçe stantlarında bölgeye özgü ürünlerin ikramı da yapılıyor. Coğrafi işaretli Akkuş Şeker Fasulyesi de en çok ilgi gören ürünlerden biri. Ayrıca kente özgü fındık, bal gibi ürünler de ziyaretçiler tarafından tadılıyor. Ordu Günleri etkinilği, 20 Ekim'de sona erecek.
FOTOĞRAF
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