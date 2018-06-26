(Yeniden) - Yeni havalimanına milyonluk "follow me" araçları

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, () İSTANBUL’da yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve 29 Ekim’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda uçaklara milyonluk lüks follow me (takım ve denetim) araçları hizmet verecek.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda dünyanın en çok satan hibrit spor otomobillerinden biri olan ve yaklaşık 1 milyon liranın üzerinde satış fiyatı bulunan BMW İ8 tipi modellerin de aralarında olduğu lüks araçlar, uçaklara eşlik edecek. Havalimanı apronlarında görev yapan sarı renkteki özel donanımlı follow me araçları pist-apron-taksi sahalarında uçaklara ve araçlara yönlendirme amaçlı hizmet veriyor.

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