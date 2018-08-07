(yeniden) - Tarım Bakanlığı:  Başvuru yok

TÜRK Böbrek Vakfı, şeker ve tuz kullanımını azaltmak için etiket içeriklerinin "trafik ışıkları" şeklinde renklendirilmesi başvurusunun Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kabul edildiğini açıklamıştı. Bakanlık yetkililerinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden, Demirören Haber Ajansı'na () yapılan açıklamada, "Türk Böbrek Vakfı'nın bakanlığımıza 'gıda etiketlerinde trafik ışıkları uygulaması' ile ilgili bir başvurusu bulunmamaktadır" denildi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Ambalajlı gıdalarda etiket içeriklerinin trafik ışıkları şeklinde renklendirmesi için yaptıkları başvurunun Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kabul edildiğiniö söylemişti. Erk, “Gıda şirketlerine 2019 yılı sonuna kadar bu uygulamanın tamamlanması için zaman verildiğiniö de eklemişti.

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