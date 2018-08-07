Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Haliç'teki 3 köprü yarın gece bir süre kapatılacak
Haliç'teki 3 köprü yarın gece...
Adalet Bakanı Gül'den dava kotası açıklaması
Bakan Gül açıkladı: Davalarda süre...
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak

(yeniden) - Tarım Bakanlığı:  Başvuru yok

TÜRK Böbrek Vakfı, şeker ve tuz kullanımını azaltmak için etiket içeriklerinin "trafik ışıkları" şeklinde renklendirilmesi başvurusunun Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kabul edildiğini açıklamıştı. Bakanlık yetkililerinden konuya...

(yeniden) - Tarım Bakanlığı:  Başvuru yok
TÜRK Böbrek Vakfı, şeker ve tuz kullanımını azaltmak için etiket içeriklerinin "trafik ışıkları" şeklinde renklendirilmesi başvurusunun Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kabul edildiğini açıklamıştı. Bakanlık yetkililerinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden, Demirören Haber Ajansı'na () yapılan açıklamada, "Türk Böbrek Vakfı'nın bakanlığımıza 'gıda etiketlerinde trafik ışıkları uygulaması' ile ilgili bir başvurusu bulunmamaktadır" denildi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Ambalajlı gıdalarda etiket içeriklerinin trafik ışıkları şeklinde renklendirmesi için yaptıkları başvurunun Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kabul edildiğiniö söylemişti. Erk, “Gıda şirketlerine 2019 yılı sonuna kadar bu uygulamanın tamamlanması için zaman verildiğiniö de eklemişti.

(FOTOĞRAF)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328