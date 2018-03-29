(yeniden) Stratejist Abdullah Çiftçi: “Afrin’i asıl sahipleri olan Suriyelilere teslim ettik”

İSTANBUL, () -Stratejist Abdullah Çiftçi Kağıthane’de, ‘’21. Yüzyıl Dünya Düzeni ve Türkiye’’ konulu söyleşi gerçekleştirdi. Çiftçi, “Afrin’i asıl sahipleri olan Suriyeliler’e teslim ettik” dedi.

Kağıthane Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kültür etkinlikleri kapsamında Hamidiye Gençlik Merkezi’nde Kağıthaneliler’le bir araya gelen Çiftçi, Türkiye’nin artık önemli olaylarda, yerinde refleksler verebilen büyük bir devlet haline geldiğini söyledi. Afrin’de terör örgütü PKK/PYD VE DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’nın bunun örneklerinden biri olduğuna dikkati çeken Çiftçi, ‘’Kahraman askerlerimiz, polislerimiz ve desteklediğimiz ÖSO, Afrin’de önemli bir zafer elde etti. Bu operasyonun yapılmasını istemeyen büyük devletlere rağmen biz bu operasyonu yaptık ve Afrin’i asıl sahipleri olan Suriyeliler’e teslim ettik’’ dedi.

Terör örgütlerinin Suriye’deki gücünün daha da kırılması için TSK’nın başka operasyonlar yapabileceğine de değinen Çiftçi, ‘’Türkiye büyük devlet olmanın gereklerini yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Sınırında bir terör devleti oluşmasına izin vermeyecek. ‘Büyük devlet’ dediğimiz ülkeler, Afrin operasyonuyla Türkiye’nin teröre taviz vermeyeceğini görmüş oldu’’ diye konuştu.

Çiftçi, konuşmasının ardından katılımcıların konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

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