YENİDEN// Soğuktan donan köpeği kalp masajı ile hayata döndürdüler

ERZURUM'da 3 arkadaş, sokakta donmak üzere olan yavru köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü.Olay, dün gece merkez Yakutiye İlçesi Şükrüpaşa semtinde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu saatlerde sokakta yürüyen Ayhan Kızıl, yerde kaskatı halde yatan yavru köpeğin soğuktan donmak üzere olduğunu fark etti. Köpeği alarak iş yerine götüren Ayhan Kızıl, arkadaşları Göktuğ Ulusu ve Namık Kemal Kaplan ile birlikte yavru köpeğe kalp masajı yapmaya başladı. Telefonla ulaştıkları veteriner hekimin tavsiyesi üzerine, köpeği ılık su ile yıkayan ve çocuklarda kullanılan ağrı kesici ile ateş düşürücüyü karıştırarak şırıngayla veren arkadaşlar, köpeğe kalorifer peteğinin altında yer hazırladı. Sabah saatlerine kadar iş yerinde kalan köpek, Ayhan Kızıl tarafından köydeki çiftlik evine gönderildi.Kar altında ıslanan yavru köpeğin hava soğuyunca donmak üzere olduğunu söyleyen Ayhan Kızıl, "Yerde donmuş haldeydi, kucakladım iş yerine getirdim. Kalorifer altında kalp masajı yaparken veteriner hekimin tavsiyeleri üzerine ilaç verdik ve ılık suda yıkadık. Süt içirerek karnı doyan köpek bir süre sonra kendine geldi. Sabaha kadar burada baktıktan sonra köye gönderdim" dedi.Kızıl'a ait iş yerinde misafir olduklarını söyleyen Göktuğ Ulusu, veteriner hekimin tavsiyelerine göre hareket ettiklerini söyledi. Namık Kemal Kaplan ise yavru köpeği hayata döndürmek için iş yerindeki herkesin seferber olduğunu ifade etti. 2-3 saat uğraştıktan sonra köpeğin yaşama döndüğünü belirten Kaplan, "Nihayetinde o da bir can. Uğraştık ama sonunda hayata döndürdük" dedi.