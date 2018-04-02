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(Yeniden) - Otizme dikkat çekmek için yürüdüler

Yılmaz BEZGİN- Güven USTA, İSTANBUL () 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla  İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği üyeleri ile otizmli çocukların aileleri "otizme dikkat çekmek için yürüdüler. Beyoğlu...

(Yeniden) - Otizme dikkat çekmek için yürüdüler

Yılmaz BEZGİN- Güven USTA, İSTANBUL () 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla  İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği üyeleri ile otizmli çocukların aileleri "otizme dikkat çekmek için yürüdüler.

Beyoğlu Tünel önünde toplanan katılımcılar  "eğitim hakkımız, söke söke alırız" sloganları atarak ve  "Eksik değil farklı", "otistik değil otizmli", "kendimizi geliştirebiliriz" yazılı dövizlerle  Galatasaray Lisesi önüne geldiler.

BUGÜN  KURULAN DERNEĞİN İLK ETKİNLİĞİ 

Derneğin Başkanı Sedef Erken ,burada yaptığı açıklamada, "Çok kısaca özetlemek gerekirse burada kaç aileyiz, görmek istedik. Derneğimizi de bu sabah kurduk. En önemli hedefimiz, hukukun, adaletin artık ailelerimizin arkasında olması. Çocuklarımız yasalara rağmen okul kapılarından çeviriliyor. Girebilenler çok kısa sürede atılıyorlar. Zaman zaman darp edilen çocuklarımız oluyor, ayrımcılığa uğrayan çocuklarımız oluyor. Adaletin yargının onların yanında olacağına inanıyoruz. Biz de bu konuda vesile olmaya çalışacağız''dedi.

"Bu dernek çalışmalarında sizlerin de desteği ile bütün kazanımlarımızın her çocuğumuza yansımasına çalışacağız" diyen derneğin  ikinci başkanı Mustafa Öztürk de  "Bizim hedefimiz bu. Biz yere düşen çok aile gördük ama düşeceğimiz zaman orada kalmayacağız, kalkacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu dernek de inşallah bu çalışmalara ön ayak olacak'' diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

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