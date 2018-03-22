(Yeniden) - Mücevher Fuarı kapılarını açtı

Gülseli KENARLI - Taner YENER/İSTANBUL, () MÜCEVHER sektörü fuarı "46. İstanbul Jewelry Show" bugün başladı.

CNR Expo'da düzenlenen fuara yerli ve yabancı firmalar birbirinden değerli mücevherle katılıyor. 110 ülkeden 28 bin sektör temsilcisinin katıldığı fuarda, 1 milyon liralık pırlanta yüzük ile 100 bin lira değerindeki taç dikkat çekiyor.

20 KARATLIK PIRLANTA TEK TAŞ YÜZÜK



Fuarın en değerli ürünü 1 milyon liralık fiyatıyla, 20 karatlık bir pırlanta tek taş yüzük. Fuara özel olarak hazırlanan yüzük ile ilgili bilgi veren firmanın yönetim kurulu üyesi Yiğit Akgün, "Prenses kesim bir tek taş. 20 karat, beyaz renkli. Fuarın en büyük pırlantası. Nadide bir parçadır. Doğada çok ender bulunur" dedi. Bir altın firması tarafından yapılan 100 bin lira değerinde taç, kolye olarak da kullanılabiliyor. Firmanın pırlanta markalar müdürü Zuhal Özcan, "18 ayar altından yapılan bir ürün. Üzerinde yaklaşık 12 karat taş var" diye konuştu.

ORTADOĞU ÜLKELERİNDEN YOĞUN İLGİ



Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uğur İnci Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Üstdağ ise, "Uzun zamandan beri yeni modeller, yeni ürünler için hazırlık yapıyoruz. 2017 yılında iç piyasamız biraz dardı. Fakat Ortadoğu ülkeleri daha çok talepte bulunduğu için ağırlıkla onlara yönelik çalıştık. 2018 yılında bir yükseliş eğilimi bekliyoruz. Fuarın başı olmasına rağmen katılımcı sayısı yüksek. Genellikle Ortadoğu ülkesinden katılım var" şeklinde konuştu.

"KUYUMCUNUN İSTEDİĞİ ALTIN FİYATLARININ DÜŞMESİDİR"



Uğur Üstdağ, sektör hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, "2016-2017 tüm piyasalarda olduğu gibi iç piyasa biraz sakin geçti. Kuyumcular çoğunlukla yurt dışındaki pazara yönelmiş oldu. 2018 yılında bir yükseliş bekliyoruz. Altın şu anda en zirve zamanlarını yaşıyor. Bundan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Yurt dışındaki piyasalara bağlı olarak neler olacağını göreceğiz. Kuyumcu altının yükselmesini istemez. Çünkü fiyat yükseldiği zaman müşteri alışları çok daha azalmaya başlıyor. Kuyumcunun tek istediği şey altın fiyatlarının düşmesidir" şeklinde konuştu.



Fuar 25 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

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