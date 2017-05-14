(Yeniden) - Kılıçdaroğlu, Gezi Olayları'nda yaralanan Hülya Arslan'ın nikah şahitliğini yaptı...

Yeniden

___________

Özgür ALTUNCU - Güven USTA / İSTANBUL, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi olayları sırasında bir gözünü kaybeden Hülya Arslan'ın nikah şahitliğini yaptı. Saat 13:00'de Kadıköy Belediyesi Nikah Sarayı'na gelen Kılıçdaroğlu, doğrudan nikahın kıyılacağı salona geçti. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun kıydığı nikahta Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Oğuz Kaan Salıcı da nikah şahitliği yaptı.

BİRAN ÖNCE ANNE OLMASI TEMENNİSİNDE BULUNDU



Sercan Vargün ile dünya evine giren Hülya Arslan'ın duygulandığı anlar da kameralara yansıdı. Genç çifte mutluluklar dileyen Kılıçdaroğlu evlilik cüzdanını Hülya Arslan'a teslim etti. Bugünün anneler günü olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, Hülya Arslan'ın biran önce anne olması temennisinde bulundu.

GELİNE BİLEZİK TAKTI



Hülya Arslan'a bilezik takan Kılıçdaroğlu nikahın kıyıldığı Zübeyde Hanım Kokteyl Salonu'ndaki diğer düğünlere de uğrayarak genç çiftlere mutluluk diledi. Kılıçdaroğlu, Marmaris'de dün yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren İzmirli annelerin cenaze törenlerine katılmak için İzmir'e hareket etti.

(FOTOĞRAF)