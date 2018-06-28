(yeniden) ‘Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne imza atan ilk teknoloji perakende şirketi Teknosa

İSTANBUL, () -TEKNOSA ‘Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzaladı. Teknosa CEO’su Bülent Gürcan’ın, UN Global Compact ve UN Women’ın ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzalamasıyla, Teknosa,toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye taahhüt vererek; Türkiye’de bu platforma katılan ilk teknoloji perakende şirketi oldu.

Teknosa CEO’su Bülent Gürcan’ın imzaladığı, UN Global Compact ve UN Women’ın ortak girişimi olan bu anlaşma, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla güçlenmesini hedefliyor ve özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri olarak anılıyor.

“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI”

İçinde bulunduğumuz dijital çağın, toplumsal cinsiyet eşitliği için dönüm noktası olduğuna inandığını belirten Teknosa CEO’su Bülent Gürcan, “Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının sosyal ve ekonomik yaşama katılımına dair bireysel ve kurumsal sorumluluklarımızın farkına varmamız lazım” dedi.

“KADININ GÜÇLENMESİ İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin, dünyanın hiçbir ülkesinde henüz tam anlamıyla sağlanmadığına dikkat çeken, Gürcan,”Türkiye’nin dijitalleşme adımlarına ve kadınların güçlenmesine her zaman katkı sunan bir marka olarak, bu konuda çıtayı daha da yükseğe taşıyacağımızın sözünü veriyor, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalayarak bunu göstermiş oluyoruz. Teknosa olarak ayrımcılığı meydana getiren kalıplara ve önyargılara karşı çıkmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Gerek şirket içi uygulamalarımız gerekse kadınlara 10 yılı aşkın süredir dijital okuryazarlık eğitimleri verdiğimiz Kadın için Teknoloji sosyal sorumluluk projemiz ile kadının toplumda güçlenmesi için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

TOPLUM GENELİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN

2010 yılında, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles – WEPs), özel sektöre iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktalar konusunda yol gösteriyor.

Teknosa, bu imza ile Kadının Güçlenmesi Prensipleri çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik şu 7 ilkeye taahhüt veriyor. O ilkeler ise sırasıyla şöyle: 1. Cinsiyet Eşitliği için Üst Düzey Kurumsal Liderlik Sağlanması; 2. Tüm Kadın ve Erkeklere İşte Adil Davranılması, İnsan Haklarına ve Ayrım Yapmama İlkesine Saygı Gösterilmesi, Bu İlkelerin Desteklenmesi; 3. Tüm Kadın ve Erkeklere Sağlık, Güvenlik ve Refah Sağlanması; 4. Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim İmkânlarıyla Desteklenmesi; 5. Kadınları Güçlendiren Girişimci Gelişimi, Tedarik Zinciri ve Pazarlama Yöntemlerinin Uygulanması; 6. Toplumsal İnisiyatifler ve Destekler Aracılığıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi; 7. Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması için Gelişimin Ölçülmesi ve Halka Açık Raporlanması.

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