(Yeniden) - İstanbul'da yılbaşında 60 bin 716 güvenlik görevlisi görev yapacak

İSTANBUL, () İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 İl Valiliği'ne yılbaşı tedbirleri konulu genelge gönderildi. 30 Aralık'ta başlayacak yılbaşı tedbirleri kapsamında, Yılbaşı nedeniyle İstanbul'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. İstanbul'da 60 bin 716 güvenlik görevlisi görev yapacak.

İçişleri Bakanlığı vatandaşların yılbaşına huzur ve güven içerisinde girmesini sağlamak üzere güvenlik tedbirlerini artırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Yılbaşı Tedbirleri" konulu genelgeye göre, ülke genelinde 233 bin 723'ü emniyet, 83 bin 398'i jandarma olmak üzere toplam 317 bin 121 personel görev alacak.

İSTANBUL'DA GÜVENLİK TEDBİRLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK

Yılbaşı nedeniyle İstanbul’da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Yılbaşı önlemleri kapsamında havadan ve denizden denetimlere ağırlık verilecek.Bu kapsamda 8’i hava ve deniz aracı olmak üzere bin 858 motorize ekip, 60 bin 716 güvenlik görevlisi sahada olacak. .

716 HAVA VE DENİZ ARACI, 650 DEDEKTÖR KÖPEK

Ülke genelinde 716 hava ve deniz aracıyla denetim gerçekleştirilecek. Ayrıca 650 dedektör köpek de yılbaşı tedbirlerin kapsamında görev yapacak. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM'ler, havaalanı, otobüs/minibüs terminali, tren gar/istasyonu, pazar yerleri ve umuma açık mahallerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve devriye uygulamaları artırılacak

YABANCILARIN GÜVENLİ SEYAHAT ETMELERİ SAĞLANACAK

Kış turizminin yoğun olarak yaşandığı yerlerde ve Doğu Ekspresi gibi turizm taşımacılığında son zamanlarda yoğun talep gören tren hatlarında, gar giriş ve çıkış noktalarında ilave güvenlik tedbirleri planlanacak. Vatandaşların ve Türkiye’ye turizm maksadıyla gelen yabancıların güvenli seyahat etmeleri sağlanacak.

"PERSONEL CEP TELEFONUNDAN UZAK DURACAK"

Nöbet ve kontrol görevindeki personelin, başta cep telefonu olmak üzere dikkat dağıtıcı her türlü materyalden uzak durması konusunda uyarılarak sadece göreve odaklanmaları sağlanacak. Personel ve vatandaşların güvenliği ön planda tutulmak suretiyle her türlü ihbarın kısa sürede değerlendirilmesi ve yeteri kadar ekip sevk edilmesi, sevk edilen ekiplerin (asayiş, trafik, olay veri inceleme ve benzeri) koordineli ve eş zamanlı olarak olay yerine intikali planlanacak. Görev sırasında teknik araç ve gereçler ile köpek unsurları etkin bir şekilde kullanılacak.

KİMLİK BİLDİRME KANUNU GÜNLÜK KİRALANAN EVLERDE TİTİZLİKLE UYGULANACAK

Pasaport/pasaport yerine geçen belge veya yol izin belgesi olmadan seyahat eden yabancıların tespitinin titizlikle yapılarak İl Göç İdaresi Müdürlükleri'ne bildirilecek. Kimlik Bildirme Kanunu'nun, apartmanlar ve günlük kiralanan evler başta olmak üzere kanun kapsamındaki tüm alanlarda titizlikle uygulanmasına önem verilecek.

KRİTİK TESİSLERDE İLAVE TEDBİRLER ALINACAK

Kritik tesislerde ilave tedbirler alınacak. Kara ve denizden alınan tedbirlerin gözden geçirilecek ve ilave tedbirleri alınacak. Özellikle enerji arz sürekliliği kapsamında kritik enerji tesislerinde alınan güvenlik önlemlerinin mutlaka gözden geçirilecek ve ilave tedbirler alınacak.

HIRSIZLIKLARA KARŞI DEVRİYE EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLECEK

Yeni yıl gecesi evlerde, bağ ve bahçelerde, inşaat ve işyerlerinde, besihanelerde yapılabilecek hırsızlıklara karşı vatandaşlar bilgilendirilecek, önleyici olarak devriye ekipleri görevlendirilecek.

29 ARALIK'TAN İTİBAREN YOL EMNİYET FAALİYETLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Hava şartlarının da dikkate alınması suretiyle özellikle yılbaşı gecesi görevlendirilecek önleyici devriyeler ile trafik akışının düzenlenmesi, kavşaklarda ve kritik görülen güzergâhlarda kontroller yapmak maksadıyla görevlendirilecek trafik timlerinin sayısının artırılması ve 29 Aralık tarihinden itibaren her gün saat 21.00’dan sonra yol emniyet ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verilecek.

TRAFİK TİMLERİ TEPE LAMBALARI SÜREKLİ YANAR VAZİYETTE GÖREVLENDİRİLECEK

Trafik kontrolleri, kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde yapılacak. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı durumlarda trafik timlerinin yol güzergâhlarında sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda sabit/seyir halinde ve tepe lambaları sürekli yanar vaziyette görevlendirilecek.

ALKOL DENETİMLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Yağış nedeniyle karayolunun kapanması durumunda araçların önceden belirlenen alternatif güzergâhlara veya dinlenme alanlarına yönlendirilecek. Gece saat 00.00’dan sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek denetimlerde belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacak. Araçta alkolsüz başka bir sürücünün bulunmaması durumunda, araçların trafik kuruluşlarına ait park yerinde veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak. Araç sürücüsü ile araçta bulunan diğer şahısların mahallinden temin edilecek ticari araçlarla gidecekleri yerlere gönderilecek.

KIŞ TURİZM MERKEZLERİNE İLAVE TEDBİRLER

Kayak merkezlerinin bulunduğu Bursa-Uludağ, Kocaeli-Kartepe, Ankara-Elmadağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes, Çankırı-llgaz, Erzurum-Palandöken gibi turizm merkezlerine diğer illerden trafik akışının yoğunlaşacağı değerlendirildiğinden, bu illerin güzergâhlarında ek trafik tedbirlerinin alınması ve ihtiyaç halinde trafik timlerinin asayiş devriyeleri ile takviye edilecek.

IŞIK DONANIMI BOZUK ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKIŞINA İZİN VERİLMEYECEK

Güzergâh üzerinde yapılan trafik kontrollerinde, araçlarda teknik yönden bir eksiklik veya aksaklığın bulunup bulunmadığı ve ışık donanımlarının faal olup olmadığına dikkat edilecek. Işık donanımı bozuk araçların eksiklikleri giderilinceye kadar trafiğe çıkışına izin verilmeyecek, yangın söndürme cihazı ve ilk yardım çantası bulunmayan, mevsim şartlarına göre gerekli teçhizat ve avadanlıkları (zincir, takoz çekme halatı vb.) olmayan araçların eksikliklerini tamamlamalarının sağlanacak.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLACAK GÜZERGAHLARDA PERSONEL TAKVİYESİ YAPILACAK

Trafik akımının yoğunlaşacağı tahmin edilen alışveriş, eğlence ve turizm merkezlerinin bulunduğu güzergâhlarda, trafik birimlerinin büro hizmetlerinde çalışan personelden mobil ekiplere takviye yapılarak trafiği düzenleme ve denetim faaliyetleri artırılacak. Denetimlerin gerektiğinde asayiş birimleri ile koordineli olarak karayolunda akan trafiği ve personelin can güvenliğini tehlikeye düşürmeden, aydınlatılmış ve sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda yapılacak.

BUZLANMA TESPİT EDİLDİĞİNDE SORUMLU KURULUŞA BİLGİ VERİLECEK

Güzergâhta buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi trafiği tehlikeye düşürebilecek durumların tespiti halinde gecikmeksizin yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa bilgi verilmesi, sürücülerin mevcut durumla ilgili olarak bilgilendirilmesi ve gerektiğinde uygun alanlarda bekletilmeleri için çalışma yürütülecek.

OLUMSUZ DURUMLARA KARŞI VATANDAŞLAR İVEDİLİKLE BİLGİLENDİRİLECEK

Mahalli yazılı ve görsel basın-yayın organları ve diğer iletişim kanalları ile vatandaşlarımızın, kış şartlarında güvenli taşıt kullanımı, trafikte karşılaşabilecekleri riskler, buzlanma, çığ, heyelan, sis nedeniyle riskli bölgeler, taşıtlarda bulundurulması gereken avadanlık ve gereçler konularında düzenli bir şekilde bilgilendirilecek. Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen tipi, çığ düşmesi, heyelan, yol kapanması gibi hava, yol ve çevresi ile trafik durumları hakkında, basın ve yayın organlarına ivedilikle bilgi verilmesi, vatandaşların zamanında uyarılarak tedbirli olmaları istenecek. Ayrıca tek çağrı merkezi olan illerde 112, diğer illerde 155, 156 ve 159 Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma telefon hatlarını arayan vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve yardım kolaylığı sağlanacak.