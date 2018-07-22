(Yeniden) - İstanbul'da korkutan karabulutlar

ALİ KEREM BENGİ-Gülseli KENARLI/İSTANBUL., () İSTANBUL'da Anadolu yakasında sağanak yağış sırasında, Avrupa yakasında bazı bölgeleri de karabulutlar sardı. Merter'de gökyüzünü karabulutların sardığı o anlar görüntülendi. Bölgede yaşayan vatandaşlar sağanak yağışın etkili olmasından, ev ve iş yerlerinin sular altında kalması ihtimalinden ve dolu yağışından korkarken, Üsküdar'daki bazı vatandaşlar ise karabulutların o anlarında Kızkulesi'ni arkasına alarak fotoğraf çektirdi. Atatürk Havalimanı'na inişe geçen bir uçak da karabulutların altından geçerken ilginç bir görüntü oluşturdu.

(FOTOĞRAF)