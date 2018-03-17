(Yeniden) İstanbul'da 24 saat su kesintisi

İSTANBUL'da 5 ilçede 24 saat su kesintisi yaşanacak.

İSKİ'den yapılan açıklamada, içme suyu isale hatlarında bakım - onarım - yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi. Çalışma nedeniyle

pazartesi günü saat 10.00'dan, salı günü saat 10.00'a kadar 5 ilçede bazı mahallelere su verilemeyeceği kaydedildi.

Su kesintisi yaşanacak yerler şu şekilde:

Başakşehir: Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım.

Arnavutköy: Hadımköy, Yeşilbayır, Ömerli, Bahşayış, Deliklikaya, Yassıören, Hastane, Dursunbey ve Nakkaş Mahalleleri.

Esenyurt: Esenkent, Sanayi, Koza ve Aşık Veysel Mahalleleri.

Avcılar: Tahtakale Mahallesi.

Büyükçekmece: Karaağaç Mahallesi.