(yeniden) İlber Ortaylı’nın 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' kitabının tanıtımı yapıldı

Gökçe KARAKÖSE/ Ömer HASAR/İSTANBUL, () -TARİHÇİ, akademisyen, yazar Prof. Dr. İLBER Ortaylı’nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kişisel özellikleri, bilinmeyenleri ve tüm izleriyle kaleme aldığı ilk biyografi kitabı olan 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tanıtımı Pera Palace’da gerçekleşti. D&R'ın ev sahipliğindeki tanıtım etkinliği iş, sanat ve cemiyet dünyasından yoğun ilgi gördü. Demet Sabancı, Yağmur Şatana, Tayfun Beyazıt, Murat Gülsoy, Görgün Taner, Doğan Hızlan, Tolga Zengin, İlham Gencer, Suat Suna, Monik İpekel, Metin Uca, Neşe Gönül gibi iş, sanat, cemiyet ve spor dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı gecenin açılış konuşmasını yapan D&R Genel Müdürü Cem Eriç, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan D&R olarak büyük onur duyduklarını söyledi. Eriç, "Özellikle İlber Hocamızın kaleme aldığı, dünya tarihinin eşsiz dehası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biyografisini toplumun her kesiminin okumasını bekliyoruz. Eminim ki, İlber Hoca'dan Ata'mızla ilgili bugüne kadar hiç bilmediğimiz birçok konuyu öğreneceğiz. İlber Hoca'nın kaleminden Atatürk'ün kişisel özelliklerinin de anlatıldığı bu kitabı okumak büyük keyif olacak" dedi. D&R olarak yayınevlerini, yazarları ve kitapseverleri destekleme misyonuyla çalışmaya devam edeceklerini belirten Cem Eriç, şöyle konuştu: "Bu yıl D&R'ın kuruluşunun 21. yıldönümü. İnsanların zihnen özgürleşmesinin ve kişisel gelişimlerinin en büyük destekçisi olma vizyonuyla 21 yıldır çalışıyoruz. Bunun en etkili yolunun kitap okumak olduğu düşüncesiyle, okuma oranını arttırmaya yönelik projeler üretiyoruz. Bu anlamda yayınevleri ve yazarlar ile kitapseverleri buluşturmayı çok önemsiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında her hafta onlarca yazarı okuyucularıyla buluşturuyoruz." Eriç, konuşmasının ardından sözü İlber Ortaylı'ya bıraktı. İlber Ortaylı, okul gazetesine yazdığı ilk yazının Atatürk hakkında olduğunu ve Atatürk için yazmanın her Türk aydınının görevi olduğunu söyledi.

"ATATÜRK DÜNYA TARİHİNİN NADİREN GÖRDÜĞÜ BİR DEHADIR"

Tarihin akışını değiştiren, ona mührünü vuran veya büyük tehlikelere mâni olan liderlere her memlekette rastlamanın mümkün olmadığını belirten İlber Ortaylı Atatürk'ü anlatan kitapların samimi ve bilimsel olarak kaleme alınması gerektiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Her iki savaşta Atatürk'ün ordusunda bulunan erleri, çavuşları, yurt dışında bulunan diplomatları, o dönemin bilginlerini tanıdım, onlarla konuşmalarım oldu. Atatürk dünya tarihinin nadiren gördüğü bir dehadır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, hiçbir mağlup milletin direniş göstermediği zamanda siviller ve askerlerle dünyaya meydan okumuştur. Cumhuriyet demek Kemal Atatürk demek, her şeyden evvel kanun, nizam ve hukuk demek." Prof. Dr. İlber Ortaylı 20 Ocak Cumartesi saat 17:00’de D&R İstinye Park’ta düzenlenecek imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek.

