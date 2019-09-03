(Yeniden) Fatih'te öldürülen gencin cenazesi adli tıptan alındı
Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()-FATİH'te dün gece saatlerinde sokakta 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Yakınları...
Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()-FATİH'te dün gece saatlerinde sokakta 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Yakınları cenaze aracının arkasından "Yusuf gitme " diye gözyaşı döktü.
Zeyrek Mahallesi Hasan Baba Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda otomobilin önünde bekleyen Mustafa Yusuf Özbek'e(18), 3 kişi tarafından ateş açıldı. Özbek göğsünden ve bacağına isabet eden 6 kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenaze otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze aracı çıkışı sırada Özbek'in yakınları "Yusuf gitme " diyerek gözyaşı döktü. Mustafa Yusuf Özbek'in babasının işlettiği çay evinde çalıştığı öğrenildi. Hayatını kaybeden genç, Fatih Camii'nde ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından Kozlu Mezarlığı'nda defnedilecek.
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