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(Yeniden) - El Kaide Terör Örgütü üyesi Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı
İSTANBUL, () İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüşkün Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı. Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu"...
GENEL 14.11.2019, 13:02
İSTANBUL, () İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüşkün Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı.
Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün'ün İstanbul'da olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri dün 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerden birinde bulunan Cüşkün gözaltına alındı. Cüşkün'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
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