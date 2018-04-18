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(YENİDEN) Büyükelçi Turgut Kural babası ile aynı kaderi paylaştı

Hasan ERŞAN/İSTANBUL,() Türkiye'nin Benin'nin Kotonu Büyükelçisi Turgut Kural'ın dün gece kalp krizi nedeniyle vefat etti.Diplomatik kariyerine 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde aday meslek memuru olarak başlayan Kural, Türkiye'nin...

(YENİDEN) Büyükelçi Turgut Kural babası ile aynı kaderi paylaştı

Hasan ERŞAN/İSTANBUL,() Türkiye'nin Benin'nin Kotonu Büyükelçisi Turgut Kural'ın dün gece kalp krizi nedeniyle vefat etti.Diplomatik kariyerine 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde aday meslek memuru olarak başlayan Kural, Türkiye'nin Bağdat, Amman Büyükelçiliklerinde üçüncü katip, Hong Kong Başkonsolosluğunda muavin konsolos olarak çalıştı.


 

BABASI BÜYÜK ELÇİ ADNAN KURAL'DA GÖREVİ SIRASINDA VEFAT ETTİ


 

Turgut Kural'ın babası Moskova Büyükelçisi olan Andan Kural'da 1972 yılında görevi sırasında Moskova'da kalp krizi geçirerek vefat etmişti.


 

KARİYER OLARAK BABASININ YOLUNDAN GİTTİ


 

Evli ve iki çocuk babası Büyükelçi Kural, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü bitirdi..Diplomatik kariyerine 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde aday meslek memuru olarak başlayan Kural, Türkiye'nin Bağdat, Amman Büyükelçiliklerinde üçüncü katip, Hong Kong Başkonsolosluğunda muavin konsolos olarak çalıştı.Bakanlıkta Ortadoğu ve Avrupa Genel Müdürlüklerinde görev alan Kural, Brüksel Büyükelçiliğinde İkinci Katip ve Başkatip, Mostar Başkonsolosu, Paris Büyükelçiliğinde Büyükelçilik Müsteşarı ve Birinci Sınıf Başkonsolosluk yaptı.Kural, Kasım 2014’ten bu yana Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi olarak görev alıyordu.


 

BABASI 'DA GÖREVDE İKEN KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ


 

Turgut Kural'ın babası Şerif Adnan Kural'da babası Hüsamettin Kural'ın eğitimi nedeniyle Paris'te doğmuş, İstanbul'da Saint Benoît Fransız Lisesi'ni bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştu. 1935 yılında Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başlamış, çeşitli iç ve dış görevlerde bulunduktan sonra 1955'te Şam Büyükelçiliğine atanmış, 1958'de ise merkeze atanıp, başhukuk müşavirliği görevine getirilmişti. 1960-1962 yıllarında Atina Büyükelçiliği, 1962-1964 yılları arasında Birleşmiş Milletler nezdinde Daimi Temsilcilik, 1964-1965 yıllarında Bern, 1965-1967 yıllarında Roma ve 1967-1969 yıllarında Madrid büyükelçiliği görevinde bulunmuştu. 1972 yılında Moskova büyükelçiliğine atanmıştır. Bu görevi sırasında kalp krizi geçirerek vefat etmişti. 


 

(FOTOĞRAF)

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