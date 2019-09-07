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/yeniden / Bayrampaşa'da çıkan yangın kontrol altına alındı
(Zeytinburnu olarak verilen ilçe Bayrampaşa olarak düzeltilmiştir) Ali AKSOYER - Cemil ÖZDEMİR - Elif YAVUZ - Harun UYANIK - İstanbul - Bayrampaşa'da bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Vatan Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde...
GENEL 07.09.2019, 16:59
(Zeytinburnu olarak verilen ilçe Bayrampaşa olarak düzeltilmiştir)
Ali AKSOYER - Cemil ÖZDEMİR - Elif YAVUZ - Harun UYANIK - İstanbul - Bayrampaşa'da bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Vatan Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın, son katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde saat 17.15'te henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye erleri, yangın sonrası soğutma çalışması yaparken, oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görüldü.
(FOTOĞRAF)
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