(yeniden) Atatürk Havalimanı’nda 9 adet gergedan boynuzu yakalandı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () ATATÜRK Havalimanı'nda Afrika'dan gelen bir yolcunun bagajında piyasa değeri toplam 12 milyon TL olan 9 adet gergedan boynuzu yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Güney Afrika'dan İstanbul'a gelen bir yolcunun bagajından şüphelenen gümrük ekipleri, takibe başladı. Yolcu yakalanacağını anlayarak bagajını almayarak havalimanından ayrıldı. Bunun üzerine şüpheli bagajı x-ray cihazına koyan ekipler bagaj içerisinde yapılan incelemede 9 adet gergedan boynuzu ele geçirildi. Yakalanan gergedan boynuzlarının piyasa değerinin 12 milyon TL olduğu öğrenildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan gergedanlar, özellikle boynuzları Asya'nın bazı bölgelerinde yüksek fiyatlarla alıcı buluyor. 2008'den bu yana, binden fazlası Güney Afrika'da olmak üzere 6 binden fazla nesli tükenme tehlikesi altında olan Afrika gergedanı kaçakçılar tarafından boynuzları için öldürülüyor. Uzakdoğu'da gergedan boynuzunun kilosu altın fiyatından da yüksek. Gergedan boynuzu Uzak Doğu tedavi yöntemlerinde önemli bir yer tutarken dekorasyon amaçlı olarak da alıcı buluyor.