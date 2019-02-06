Yeniden almaya başladığı maaşıyla kahvedekilere çay ısmarladı

ANTALYA'da 5 aylık eksik prim yatırdığı gerekçesiyle kesilen emekli maaşını 3,5 yıl aradan sonra yeniden almaya başlayan Mehmet Çiçek (85), köy kahvesindeki herkese çay ısmarladı.Antalya'nın Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Çiçek, 2000 yılına kadar 11 yıl SSK'ya, 7 yıl da Bağ-Kur'a prim ödedi. Çiçek, 2000 yılının son ayında SSK tarafından emekli edildi. 2015 yılının temmuz ayına kadar düzenli emekli maaşı alan Çiçek, maaşının kesilmesinden sonra SGK'ya başvurdu. SGK yetkilileri, Çiçek'e yanlış hesap yapıldığını, 5 ay daha prim ödemesi gerektiğini söyledi. Kurum, bugüne kadar ödediği 62 bin 306 TL'yi de Çiçek'ten geri istedi.MAHKEMEDEN 'İYİ NİYETLE BAĞDAŞMIYOR' KARARIMehmet Çiçek, hatanın SGK'dan kaynaklandığı gerekçesiyle Antalya İş Mahkemesi'ne dava açtı. Daha sonra Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşınan davada mahkeme, Çiçek'i haklı buldu. Mahkeme kararında, SGK'nın yaklaşık 16 yıl maaş ödemesi yaptıktan sonra okuma yazma dahi bilmeyen, o dönemde 82 yaşında olan Mehmet Çiçek'in çalışarak, emekli olma imkanını elinden aldığını belirtti. SGK'nın istediği 62 bin 306 TL'nin Mehmet Çiçek'in 'ekonomik mahvına' neden olabilecek bir rakam olduğunu kaydeden mahkeme, 5 aylık eksik prim ödemesinin de iyi niyet ilkesiyle bağdaşmayacağına hükmetti.YENİDEN MAAŞINI ALMAYA BAŞLADIDava Yargıtay'da devam ederken Mehmet Çiçek'in durumu medyaya yansıdı. Sağlıktan yararlanamadığını, SGK karşılamadığı için ilaca kendi cebinden yüksek miktarda para harcadığını dile getiren Çiçek, "Mahkeme süreci 3,5 yıldır devam ediyor. Ben öldükten sonra maaşı herhalde mezara gönderecekler. Personel hatası diyorlar, benim suçum ne? Artık mezara getirip parayı bırakırlar" diye konuştu.Aksu Kaymakamlığı ve SGK yetkilileri, sesini duydukları Çiçek'i evinde ziyaret ederek bilgi aldı. Yetkililer, hatanın düzeltildiğini ve Çiçek'in maaşını alabileceğini kaydetti.'HERKESE BENDEN ÇAY'3,5 yıl aradan sonra yeniden almaya başladığı ilk maaşını bankadan çeken Mehmet Çiçek, ilk olarak yaşadığı köyün kahvesine uğradı. Kahvedeki herkese çay ısmarlayan Çiçek'in mutluluğu yüzüne yansıdı. 3,5 senedir bugünü beklediğini belirten Çiçek, "Kabahatin kendilerinde olduğunu kabul ederek maaşımı yeniden yatırdılar. Arkadaşlara çay ısmarladım, bir miktar da borcum var, onu ödeyeceğim" dedi.

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