Yeniden adliyeye sevkedilen kundakçı: Olayın referandumla alakası yok

Ali AKSOYER/İSTANBUL() KADIKÖY’de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmasına savcılığın itirazı üzerine, yeniden gözaltına alınan şüpheli Mehmet Ali Aligül'ün Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlandı. Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılan şüpheli Mehmet Ali Aligül, “Olayın evet hayır referandumuyla bir alakası yok. Olay tamamen Müjdat Gezen’in saygısızlığı ile alakalı’ dedi.
Şüpheli adliyeye sevk edildi.
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