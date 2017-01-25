(yeniden) 40 günlük bebeğini denize attı,pişman olunca teslim oldu

İbrahim AKTÜRK-Süleyman KAYA /İSTANBUL,() Sevgilisinden olan 40 günlük bebeğini denize attığını ileri süren S.T. gözaltına alınırken deniz polisinin denizde yaptığı aramada bebek bulunamadı.Deniz polisi tüm aramalara rağmen bebeğin cesedine ulaşamazken, aramaların yarın tekrar başlayacağı belirtildi. Bu arada S.T.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



Fatih'te dün S.T. adlı bir kadın polise giderek, birlikte yaşadığı sevgilisinden olan 40 günlük bebeğini bunalıma girerek önce evinde bulunan kurusıkı tabancayla öldürmeye çalıştığını ardından Eminönü İskelesi'nden denize attığını ileri sürdü.



Yaptıklarından pişman olduğunu belirten S.T. adlı kadının verdiği bilgi doğrultusunda deniz polisi, Eminönü İskelesi ve çevresinde atıldığı iddia edilen çocuğu bulmak için denizde arama çalışması yaptı. Yaklaşık bir saat süren arama çalışmaları sonuç vermedi. Gözaltına alınan kadının polis merkezinde sorgusu sürüyor.

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