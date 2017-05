(Yeniden) - 2. el bisikletler “Bisiklet Tamir Şenliği” ile yeni sahipleri için hazırlanıyor

İSTANBUL, () ETİ, Aktif Yaşam Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği ETİ Sarı Bisiklet Sosyal Sorumluluk Projesi, “2. El Bisiklet Kampanyası” kapsamında topladığı atıl bisikletlere, “Bisiklet Tamir Şenliği” ile hayat veriyor.

Aynı zamanda sağlıklı yaşamın en önemli unsurlarından biri olan “hareketlilik” kavramını, bisiklet aracılığı ile toplumun her kesimine yaymayı amaçlayan proje için Kadir Has Üniversitesi Cibali kampüsünde dün gerçekleştirilen tamir şenliğine, üniversiteli öğrencilerin ilgisi büyük oldu.

YENİLENEN BİSİKLETLER, İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE HEDİYE EDİLECEK

Etkinlik ile ilgili bilgi veren Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Baybars Hawks, "Sarı Bisiklet Projesinin temelde amacı aktif yaşam kültürünü geliştirerek bisiklet kullanımına teşvik etmek ve yaygınlaştırmak. Bu amaçla 2014 yılından beri yürütülen bir proje. Projenin çeşitli ayaklarında çeşitli aktiviteler oldu. Bugün de burada İstanbul'un çeşitli yerlerinden toplanan 2. el bisikletler tamir ediliyor ve ihtiyaç sahibi olan çocuklara armağan edilecek. Dolayısıyla aslında 2 faydası bulunan bir sosyal sorumluluk projesi. Biz de Kadir Has Üniversitesi olarak bu tür faaliyetlerde yer almayı özellikle önemsiyoruz. Zaten Kadir Has Üniversitesi'nin kuruluş felsefesinde sosyal sorumluluk yatıyor" diye konuştu.

"KİMİ İNSANLAR BİSİKLETLERİNİ ATIL DURUMDA BIRAKIRKEN MADDİ İMKANLARI OLMADIĞI İÇİN BİSİKLET KULLANAMAYAN ÇOCUKLAR VAR"

Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. sınıf öğrencisi ve Bisiklet Kulübü kurucusu Murat Koçer ise "Çoğumuzun bisikleti var, hepimiz kullanıyoruz. Ama daha sonra bu bisikletler atıl durumda kalıyor, kullanılmıyor. Kimi insanlar bisikletlerini atıl durumda bırakırken, diğer tarafta da maddi imkanları olmadığı için bisiklet kullanamayan çocuklar oluyor. İşte biz bu etkinlikle bu iki kutbu birleştiriyoruz. Atıl durumdaki bisikletleri alacağız, burada tamirini yapacağız daha sonra Eylül ayında da doğudaki bir okulumuzda öğrencilere hediye edeceğiz. 500 bisiklet hedefimiz var. Şu anda zaten sitelerden ve apartmanlardan bisikletler toplanıyor. Bu bisikletler toplandıktan sonra tamiri burada yapılacak ve etkinlik yaz boyu devam edecek. Bu etkinlik devam ettikten sonra da bisikletleri teslim edeceğiz " dedi.



(FOTOĞRAFLI)