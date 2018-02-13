Yenice'de Kızılay Anaokulu açıldı

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde, Türk Kızılay'ı İstanbul Şubesi'nce, '81 ilde 81 Anaokulu' projesi kapsamında hayırsever Emine-Şemsi Üstek çifti tarafından yaptırılan anaokulunun açılışı, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’ın telekonferansla tören alanına yaptığı bağlantıyla gerçekleşti.Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde, Türk Kızılay'ı İstanbul Şubesi'nce hayata geçirilen '81 ilde 81 Anaokulu' projesi kapsamında, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde hayırsever Emine-Şemsi Üstek çifti tarafından yaptırılan anaokulunun açılışı törenle gerçekleşti.Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ ile çok sayıda vatandaş katıldı.Açılış töreni, Saygı Duruşu'nda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Halk oyunu gösterilerinin ardından Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte canlı olarak Yenice ilçesindeki tören alanına bağlandı. Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’ın telekonferans yöntemiyle katıldığı anaokulunun açılışı, protokol üyelerinin kurdeleyi kesmesiyle yapıldı.Açılış, davetlilere Yenice Belediyesi tarafından pilav ikramında bulunulması ve okulun gezilmesi ile sona erdi.

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