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Yenibosna’da silahlı saldırı; 2 yaralı

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, () YENİBOSNA Merkez mahallesinde bir sitenin  girişindeki dükkanlardan birine giren iki kişi,  burada bulunan iki kişiyi silahla yaralayarak  kaçtı.   Olay saat 14.40 civarında Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe...

GENEL 30.09.2019, 15:53

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, () YENİBOSNA Merkez mahallesinde bir sitenin  girişindeki dükkanlardan birine giren iki kişi,  burada bulunan iki kişiyi silahla yaralayarak  kaçtı.


 

Olay saat 14.40 civarında Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi’nde bulunan bir sitenin girişindeki dükkanlardan birinde meydana geldi. İddiaya göre beyaz renkli bir otomobil ile sitenin önüne gelen iki kişi o anda bir dükkanda çalışan 2 kişiye yanlarında getirdikleri silahlarla ateş etti. Şüpheliler daha sonra geldikleri beyaz renkli otomobil ile olay yerinden kaçtı.


 

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri  ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar  olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı haber alan yaralıların yakınları olay yerine geldi. Bu arada yaralıların yakınlarından bir kişi fenalık geçirdi.


 

Polis olay yerinden beyaz renkli otomobil ile kaçan şüphelileri  yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

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