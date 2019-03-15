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Yeni Zelanda'daki saldırı Mardin'de kınandı

MARDİN'de Yeni Zelanda'da camilerdeki Müslümanlara yönelik saldırılar, düzenlenen protesto eylemiyle kınandı. Mardin'de çeşitli sendika, dernek ve vakıfların bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Nuhoğlu Camii'nde kıldıkları...

Yeni Zelanda'daki saldırı Mardin'de kınandı
MARDİN'de Yeni Zelanda'da camilerdeki Müslümanlara yönelik saldırılar, düzenlenen protesto eylemiyle kınandı.
Mardin'de çeşitli sendika, dernek ve vakıfların bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Nuhoğlu Camii'nde kıldıkları cuma namazının ardından Yeni Zelanda'daki saldırıya tepki gösterdi. Katılımcıları adında basın açıklamasını okuyan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin Şube Başkanı Mesut Çetin, saldırıyı kınadıklarını ifade etti. Çetin, "Bu sabah aldığımız bir haberle sarsıldık. Yeni Zelanda’daki Al Noor ve Linwood camilerine Cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz emperyalizmi, ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale’ye yığdı. Bugün de kültür emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam’a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda’daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi’yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.
Grup, açıklamanın ardından tekbirler getirerek dağıldı.

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