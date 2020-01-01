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Yeni yılın ilk gününde Erciyes'te kayak yaptılar
KIŞ turizminin merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'inde, yerli ve yabancı turistler yeni yılın ilk gününde kayak yaptı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi yeni yılın ilk gününde yerli ve yabancı turistlerin...
GENEL 01.01.2020, 17:58
KIŞ turizminin merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'inde, yerli ve yabancı turistler yeni yılın ilk gününde kayak yaptı.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi yeni yılın ilk gününde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Turistler Erciyes'te kayak, kızak ve snowboard yapma imkanı buldu. Kayak merkezinde bulunan işletmelerde de yoğunluk yaşandı. Turistler ayrıca, aileleri ile birlikte teleferiğe binerek, tatilin tadını çıkarttı.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi yeni yılın ilk gününde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Turistler Erciyes'te kayak, kızak ve snowboard yapma imkanı buldu. Kayak merkezinde bulunan işletmelerde de yoğunluk yaşandı. Turistler ayrıca, aileleri ile birlikte teleferiğe binerek, tatilin tadını çıkarttı.
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Namaz Vakti 01 Ocak 2020
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|20
|41
|4. Chelsea
|20
|35
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|20
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|20
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10