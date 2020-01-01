Son Dakika
Yeni yılı Uludağ'da geçiren tatilciler pistleri doldurdu
KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da, kar yağışıyla birlikte yoğunluk başladı. Yeni yılı Uludağ'da geçiren yerli yabancı turistler, pistlere akın etti. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ,...
GENEL 01.01.2020, 16:57
KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da, kar yağışıyla birlikte yoğunluk başladı. Yeni yılı Uludağ'da geçiren yerli yabancı turistler, pistlere akın etti.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, yeni yıl itibarıyla ziyaretçi akınına uğradı. Yeni yılı Uludağ'da geçiren yerli- yabancı turistler ve günübirlikçiler, pistlere akın etti. Yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen pistleri dolduran ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uludağ'daki kar kalınlığını 35 santimetre olarak açıkladı. Hava sıcaklığı ise bugün itibarıyla sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.
'DÜKKANIMI KAPATTIM ULUDAĞ'A GELDİM'
Tatil için Eskişehir'den Uludağ'a geldiğini belirten Kıymet Berber, "Uludağ'a bir kez daha gelmiştim ama kayak pistine ilk kez geliyorum. Kayak öğrenmeye çalışıyorum. Tatili değerlendirmek için dükkanımı kapatıp Uludağ'a geldim" dedi.
Kayak öğrenmeye çalıştığını belirten Yasemin Yıldırım "Eskişehir'den geliyorum. İlk defa geldim. Burası çok güzel. Düşe kalka kayak öğrenmeye çalışıyorum. 2020'nin ilk günü burada çok güzel" diye konuştu.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, yeni yıl itibarıyla ziyaretçi akınına uğradı. Yeni yılı Uludağ'da geçiren yerli- yabancı turistler ve günübirlikçiler, pistlere akın etti. Yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen pistleri dolduran ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uludağ'daki kar kalınlığını 35 santimetre olarak açıkladı. Hava sıcaklığı ise bugün itibarıyla sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.
'DÜKKANIMI KAPATTIM ULUDAĞ'A GELDİM'
Tatil için Eskişehir'den Uludağ'a geldiğini belirten Kıymet Berber, "Uludağ'a bir kez daha gelmiştim ama kayak pistine ilk kez geliyorum. Kayak öğrenmeye çalışıyorum. Tatili değerlendirmek için dükkanımı kapatıp Uludağ'a geldim" dedi.
Kayak öğrenmeye çalıştığını belirten Yasemin Yıldırım "Eskişehir'den geliyorum. İlk defa geldim. Burası çok güzel. Düşe kalka kayak öğrenmeye çalışıyorum. 2020'nin ilk günü burada çok güzel" diye konuştu.
8°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 01 Ocak 2020
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|20
|41
|4. Chelsea
|20
|35
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|20
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|20
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10