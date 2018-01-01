Yeni yılı görev başında karşıladılar

MANİSA’da yılbaşı gecesinde birçok vatandaş eğlence mekanlarında eğlenmeyi seçerken, itfaiye ekipleri ve polisler gece boyunca mesai yaptı. Kentin merkezinde birçok trafik kontrol noktası kuran polis ekipleri, alkol ve genel uygulama yaptı.Manisa’da yeni yıl kutlamalarında sokaklar boş kaldı. Birçok vatandaş soğuk hava nedeniyle eğlence merkezlerinde ve evinde yeni yılı karşıladı. Eğlence mekanlarında yeni yıl kutlamalarının yanı sıra itfaiye ekipleri ve polisler de yeni yılda mesai yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye’sinde görev başında bekleyen 13 itfaiye personeli, telsizden yapılan anonsları dinleyerek, yangınlara müdahale etti. 2018 yılını görev başında karşılayan itfaiye vardiya çavuşu Cihan Yıldırım, yılbaşı gecesinde ailelerinden, sevdiklerinden uzak olduklarını ancak vatandaşlara hizmet ettiklerini söyledi. Yılbaşı gecesinde güvenliği sağlamak için birçok polis de görev yaptı. Trafik uygulamaları yoğunlukta olurken, durdurulan araç şoförlerine alkol testi yapıldı. Şüpheli görülen araçlar da didik didik arandı. Trafik uygulamaları gece boyunca devam etti.Manisa’da 2017 yılının son bebeği de 10 aylık evli olan Irak uyruklu Maryam Abdullah ve Ousay Başar Abdullah çiftinin çocukları Sıraç bebek oldu. Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Bölümü’nde saat 22:45’te doğan erkek bebek, sezaryenle 3 kilo 480 gram dünyaya geldi. Iraklı baba Ousay Başar Abdullah, yeni yılda büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, ilk çocuğunu kucağına aldı.