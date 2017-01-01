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Yeni yılı denize girerek karşıladılar

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () – ANTALYA’da ‘365 Gün Denize Girenler Grubu’, bu yıl da geleneği bozmadı ve yeni yılı Konyaaltı Sahili’nde denize girerek karşıladı. Antalya'da kendilerini '365 Gün Denize Girenler' diye...

Yeni yılı denize girerek karşıladılar

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () – ANTALYA’da ‘365 Gün Denize Girenler Grubu’, bu yıl da geleneği bozmadı ve yeni yılı Konyaaltı Sahili’nde denize girerek karşıladı.
Antalya'da kendilerini '365 Gün Denize Girenler' diye adlandıran grup üyelerinin 20 yılı aşkın sürdürdüğü gelenek, bu yıl da devam etti. Çeşitli meslek kuruluşlarına mensup ve emeklilerin oluşturduğu yaklaşık 20 kişilik grup, her yıl olduğu gibi, bu yılbaşı gecesi de ünlü Konyaaltı Sahili’nde toplandı. Burada ateş yakan grup, saatler 00.00'ı gösterdiğinde mayolarını giyerek denize girdi. Hafif yağmur altında dalgalar eşliğinde denize yüzen grup üyeleri hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi. 
Grup adına açıklama yapan Mehmet Doğan, 2017'nin Türkiye'ye huzur ve barış getirmesini diledi. Doğan, Akdeniz'in suyunun oldukça iyi olduğunu söyledi, herkese tavsiye etti. Bu yıl 23’üncü kez yeni yılı denize girerek karşıladıklarını da belirten Doğan, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğunu kaydetti.

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