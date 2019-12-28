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Yeni yılda 'kilo vermek' için SODTİ tekniği

İSTANBUL, () YENİ yılda en çok alınan kararlardan biri de kilo vermek ve spora başlamak. Bunu uygulamaya geçirmekte başarısız olanların en önemli etkeni ise kişilerin motivasyonu ve kararlılığını kaybetmesi. İstanbul Rumeli Üniversitesi...

GENEL 28.12.2019, 12:11
Yeni yılda 'kilo vermek' için SODTİ tekniği

İSTANBUL, () YENİ yılda en çok alınan kararlardan biri de kilo vermek ve spora başlamak. Bunu uygulamaya geçirmekte başarısız olanların en önemli etkeni ise kişilerin motivasyonu ve kararlılığını kaybetmesi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Dudu Banu Çakar kilo verme sürecinde alışkanlıkların değiştirilmesinin önemli olduğunu belirterek SODTİ adını verdiği tekniği açıkladı ve şunları söyledi: "Alışkanlıklarımız, yaşam tarzımız, duygularımız beslenmeden, yürüyüşümüze, nefes almaktan uyuma kalitemize kadar her şeyi etkilemektedir. Şüphesiz bizi diğer canlılardan ayıran en büyük özellik, karmaşık durumları algılayabilen gelişmiş beyin yapımızdır ve yeni durumlara çok hızlı adapte olabilme becerimizdir. Değişen dünya insanının beslenme ve zayıflama alışkanlıklarını beyin dalgaları ile ölçümleme, SODTİ tekniği ile beyne yeni uyaranlar yaparak sağlıklı yaşam becerimizi arttıracak çalışmalar yapmaktayız. Kısaca SODTİ tekniği kişilerin davranışlarının temelinde duygularının yattığının farkına varması üzerine kurgulanmaktadır. Sağlıklı yaşamı odağına alan hedeflerin başarıya ulaşmasında kullanılan bu teknik hem psikolojik açıdan hem de bedenin iyi olma hali beş aşamada tanımlanır. Bunlar, sev, oku, dene, tekrarla ve izle."

Dr. Dudu Banu Çakar 'sev, oku, dene, tekrarla ve izle'nin başharflerinden adını alan SODTİ tekniğini ise şöyle açıkladı:

1- SEV

Bireyin beyin sinyalleri alınarak hedeflerinin makul sürede, makul hedefler çerçevesinde belirlenmesi üzerine yapılan egzersiz programları, kişinin yaptığı işi sevmesi ile başlar. “Her şey sevmekle başlar, ne olursa olsun kişi önce kendini sevmeli, koyduğu hedefi sevmeli ve bu hedefe gitmek için sevdiği şeyleri keşfetmelidir. Bunun için yapılması gereken ilk şey bireyin sahip olduklarının farkına varmasında yatar. Kişi sahip olduklarını sevmeyi, yani bedenini sevmeyi öğrenmelidir.”

2- OKU

Sağlıklı olmak hayata dair yeni hedeflere ulaşmak için neyin ne olduğunu iyi bilmek ve tanımlamak son derece önemlidir. Erişmek istediğiniz kiloyu nasıl vermeniz gerektiği, sağlıklı yaşam becerisinin ne olduğu ve iyi olma hali ile kastedilenin anlaşılması, beyin nöronlarının enerjisini arttıracak ve o yolakların daha fazla çalışmasını sağlayacaktır.

3- DENE

Dene hatta bol bol dene…. Yapıcı olmak, olumlu düşünmek ve asla vazgeçmemek en önemli kuraldır. Çevremizde maruz kaldığımız reklamlar bizleri hep gelecekte sahip olması istenen  fakat erişilemeyen mesajlar vermektedir. Bu durum bilinç altında bu sende yok!, sen de daha zayıf ol! Daha güzel ol! Ama ben güzelim hem de olduğum gibi yaradanın özendiği gibi güzelim. Burada önemli olan sağlıklı yaşam için yapılması gerekenlere erişimde hiçbir etki altında kalmadan denemek ve asla vazgeçmemektir.

4-TEKRARLA

Biz sporcuların en temel özelliği tekrar etmektir. Düzenli olarak antrenmanlar yaparız. Bu durum bazı davranışlarımızın monotonlaşmasını sağlar. Sizde koyduğunuz hedefleri küçük parçalara bölerek sürekli tekrar edin. Göreceksiniz ki beyniniz bu hedefi içselleştirecek ve amacınıza ulaşmanızı sağlayacaktır.

5-İZLE

Bir şeyleri değiştirmek ve büyük amaca ulaşmak için izlemek, yaptıklarımızın karşılığını görmek ve değerlendirmek gelişimin takibini sağlayacaktır.

 

 

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