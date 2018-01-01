Yeni yılın ilk bebeklerinden bir de Bezmialem Vakıf Üniversite Hastanesi'nde doğan Ahmet Yiğit Budak oldu
Yeni yılda bir bebek de Bezmi Alem Hastanesi'nde doğdu
Yeni yılın ilk bebeklerinden bir de Bezmialem Vakıf Üniversite Hastanesi'nde doğan Ahmet Yiğit Budak oldu
01 Ocak 2018 Pazartesi 01:57
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