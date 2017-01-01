Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ortaköy'de silahlı saldırı .. 3G CANLI YAYIN
Ortaköy'de silahlı saldırı .. 3G...
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
Milli Piyango Yılbaşı çekilişi kazanan...
FLAŞ... İşte 60 milyon liranın sahipleri...
İşta kazanan biletler...
Trafik cezaları arttı; 0.50 promil 876 lira oldu
Trafik cesaları arttı... İşte yeni...

Yeni yıla Şehitler Köprüsü'nde girdiler

Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,()-2017 yılını Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girmek isteyen vatandaşlar saatler 00.00'ı gösterdiğinde araçlarından inerek havai fişek gösterilerini izlediler. Yılbaşını...

Yeni yıla Şehitler Köprüsü'nde girdiler

Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,()-2017 yılını Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girmek isteyen vatandaşlar saatler 00.00'ı gösterdiğinde araçlarından inerek havai fişek gösterilerini izlediler.

Yılbaşını boğaz manzarası eşliğinde kutlamak isteyen vatandaşlar dondurucu soğuğa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise vatandaşlar araçlardan inerek havai fişek gösterilerini izledi. Bazı vatandaşlar ise köprü selfie çekti fotoğraf çekti. Yeni yılı köprü üzerinde karşılayan vatandaşlar huzur, mutluluk ve sağlık dolu yeni yıl dileğinde bulundu.



Kutlamalar için köprüde fotoğraf çektiren bir çift ise,"Yeni yıla her zaman olduğu gibi buradayız. İstanbul'un değişmeyeceği bir yer burası. Yeni yıla köprüde gireceğiz" dedi. Köprüde görevli trafik polisleri de araçlarından inen vatandaşları sık sık uyardı. Polislerin uyarılarının ardından kutlamaları kısa sürdüren vatandaşlar yeniden araçlarına binerek uzaklaştı.

(FOTOĞRAFLI)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55