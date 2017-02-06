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Yeni yapılan duble yol çöktü

ZONGULDAK ile Ereğli İlçesi arasında sürdürülen duble yol çalışmaları kapsamında yeni yapılan ancak, henüz ulaşıma açılmayan yolda çökme meydana geldi. Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun 40'ıncı kilometresindeki Ereğli Bayat...

Yeni yapılan duble yol çöktü
ZONGULDAK ile Ereğli İlçesi arasında sürdürülen duble yol çalışmaları kapsamında yeni yapılan ancak, henüz ulaşıma açılmayan yolda çökme meydana geldi.
Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun 40'ıncı kilometresindeki Ereğli Bayat Köyü yakınlarında Zonguldak yönünde devam eden duble yol çalışması tamamlandı. Asfaltlaması yapılan ve çizgileri çizilen yol ulaşıma açılması beklenirken çökme meydana geldi. Yolun 50 metrelik bölümünde yaklaşık 1 metrelik çökme oluştu. Biriken karın erimesiyle alttaki toprağın yumuşuması sonucu oluşan çökme, duble yol çalışmalarını da aksattı. Ulaşımın Ereğli yönünde gidiş-geliş olarak sağlandığı bölgede Karayolları ekipleri gerekli işaretlemeleri yaparken, çöken yolda onarım çalışmalarına hemen başlanacağı belirtildi.

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