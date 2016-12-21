Yeni VİP uçak İstanbul'a geldi



Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() VIP uçuşlarında kullanılmak üzere devlet uçak filosuna alınan Airbus A340-500 tipi uçak, saat 16.40'ta Atatürk Havalimanı'na indi. Uçak, boyanmak üzere THY Teknik hangarına çekildi. TC-TRK tescili verilen uçak VIP uçuşlarında kullanılacak.

THY tarafından işletilen devlet uçakları filosuyla ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 6 Aralık 2016 tarihinde açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY), VIP uçuşlarda kullanılmak üzere devlet filosuna Airbus A340-500 tipi uçak satın alındığını bildirmişti.

UZUN MENZİLLİ

Airbus tarafından 2008 yılında uçak Hintli Kingfisher Havayolları için 902 seri numarasıyla imal edildi. Ancak A340-500 imalat hattından çıktıktan sonra Tunus Hükümeti tarafından satın alındı. Yaklaşık bir yıl süren modifikasyon çalışmalarının ardından uçağın kabini VIP donanımlı hale getirildi.

Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin uçağı bir kez gördüğü ve Fransa'da test uçuşuna katıldığı öğrenildi. Uçak 5 yıldır Fransa'nın Bordeaux kentinde alıcı bekliyordu.

77,8 MİLYON DOLARA SATILDI

Uçak 2011'den bu yana satıştaydı. Konuyla ilgili açıklama yapan işletmeci Tunus Havayolları, 'Adı açıklanmayan bir havayolu şirketine A340-500 tipi VIP uçağın 181 milyon Tunus Dinarı'na (yaklaşık 77,8 milyon dolar) satıldı' açıklaması yaptı.

MENZİLİ 17 BİN 700 KİLOMETRE

4 adet Rolls Royce imalatı Trenk 556-69 serisi motora sahip uçağın en önemli özelliği menzili. 17 bin 700 kilometre menzile saHip A340-500, İstanbul kalkışlı dünyadaki tüm noktalara duraksız ulaşabiliyor. Uçağın maksimum kalkış ağırlığı ise 380 ton.

56 KOLTUKLU

Uçağın toplam kabin alanı 140 metre kare. Koltuk kapasitesi ise 56. Kabin 6 bölümden oluşuyor. İlk bölüm, toplantı salonu veya çalışma ofisi olarak kullanılıyor. Hemen arkasında ikramın yapıldığı bir sosyal alan yer alıyor. Kabinde ayrıca bir yatak odası da var. İki ayrı salonun hemen arkasında biri 26, diğeri de 25 koltuklu iki ayrı kabin bulunuyor. Uçakta ise 12 kabin memuru görev yapabilecek.

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