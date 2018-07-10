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Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'nin üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına ve bakanlıklara atananların yer aldığı liste Resmi Gazete'de yayımlandı.  

Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'nin üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına ve bakanlıklara atananların yer aldığı liste Resmi Gazete'de yayımlandı.  "1" nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkındaki düzenlemeler yer aldı."2" nolu kararnamede bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanımına dair esas ve usuller belirlendi. "3" nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde ise üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair usul ve esaslar yer aldı. 

Cumhurbaşkalnığı kararlarına göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre, GenelkurmayBaşkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in ataması yapıldı.Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak getirildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu göreve vekalet edeceği belirtildi. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Azerbaycan ve KKTC ziyaretlerinde dönüşüne kadar Cumhurbaşkanığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet ececek. 


 

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