Yeni Orduspor - 68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Mustafa KIRLAK / ORDU () STAT: Ordu 19 Eylül HAKEMLER: Ozan Ergün (xx), Barış Çardaklı (xx), Samet Özkul (xx) YENİ ORDUSPOR: Cantuğ Temel (xx), Gökhan Açıkgöz (xx), Burak Özsoy (xx), Mert Efe Çölbeyi (xx) (Dk. 86 Emir Berk Yılmaz), Göksu...
Mustafa KIRLAK / ORDU ()
STAT: Ordu 19 Eylül
HAKEMLER: Ozan Ergün (xx), Barış Çardaklı (xx), Samet Özkul (xx)
YENİ ORDUSPOR: Cantuğ Temel (xx), Gökhan Açıkgöz (xx), Burak Özsoy (xx), Mert Efe Çölbeyi (xx) (Dk. 86 Emir Berk Yılmaz), Göksu Mutlu (xx), Sergen Orman (xx) (Dk. 90 Yunus Şimşek), Yasin Öztop (xx), Cevatcan Ekinci (xx), Batuhan Aktaş (xx) (Dk. 64 Erce Güngör), Tevfik Doğukan Pala (xx), Altan Kılıç (xx)
68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Engin Tuna (xx), Serhat Velioğlu (xx), Ömer Çiçek (xx), Bora Yılmaz (xx) (Dk. 79 İbrahim Koca), İlyas Ekiz (xx), Mustafa Apardı (xx) (Dk. 46 Hakan Akman), Emre Karadağ (xx), Serkan Gürses (xx), İbrahim Konuksever (xx), Vehbi Furkan Yıldırım (xx) (Dk. 67 Muhammet Taha Şahin), Yusuf Avcılar (xx)
KIRMIZI KART: Dk. 77 Altan Kılıç (Yeni Orduspor)
TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup'un 1’inci haftasında Yeni Orduspor, sahasında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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|1
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