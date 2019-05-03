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Yeni muhtarın hapis cezası ortaya çıkınca, 33 gün sonra muhtar oldu

Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),()-BURSA'nın İznik ilçesinin Bayındır Köyü Muhtarı Lütfü Erol, 31 Mart seçimlerinde rakibi Halil Tuncer 39 oy fazla alınca seçimi kaybetti. Erol, Tuncer'in 3 yıl 4 ay hapis cezası oluğu ortaya çıkıp, muhtarlığı...

Yeni muhtarın hapis cezası ortaya çıkınca, 33 gün sonra muhtar oldu

Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),()-BURSA'nın İznik ilçesinin Bayındır Köyü Muhtarı Lütfü Erol, 31 Mart seçimlerinde rakibi Halil Tuncer 39 oy fazla alınca seçimi kaybetti. Erol, Tuncer'in 3 yıl 4 ay hapis cezası oluğu ortaya çıkıp, muhtarlığı düşürülünce de 33 gün ayrı koltuğuna yeniden oturdu.
Bursa'nın İznik ilçesi Bayındır Köyü'nde muhtar olan Lütfü Erol, 31 Mart seçimlerinde 4 rakiple yarıştı. Seçimin galibi ise Lütfü Erol'dan 39 oy fazla alan Halil Tuncer oldu. Ancak bazı mahalle sakinleri, mazbatasını alarak göreve başlayan Halil Tuncer ile aza seçilen Nazif Türedi hakkında il seçim kuruluna Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'av tüfeği ile jandarma memurlarına ve onlara yardım edenlere görevlerini ifa sırasında toplu olarak silahla cebir kullanarak müsbet mukavemette bulunmak' suçundan hüküm bulunduğu gerekçesiyle itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Bursa il Seçim Kurulu da "Halil Tuncer ve Nazif Türedi  hakkında ayrı ayrı 3 yıl 4 ay ağır hapis cezası bulunduğunu, cezaların ayrı ayrı infaz edilmiş olduğunu, memnû hakların iadesi kararının mevcut olmadığını bu sebeple de seçilme yetkilerinin olmadığına" karar verdi. 
1 ay muhtarlık yapan Halil Tuncer dün kaymakamlığa giderek, mührü teslim etti. Tuncer'in muhtarlığının düşürülmesiyle, Bayındır Köyü'nün yeni muhtarı Tuncer'e en yakın oyu alan eski muhtar Lütfü Erol oldu. Mazbatasını alan Erol, seçimden 33 gün sonra muhtarlık koltuğuna yeniden oturdu. 
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