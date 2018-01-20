Yeni kalbiyle öğretmenlik yapacak

İZMİR, () İZMİR'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan kalp nakliyle, kalp destek cihazıyla yaşamını sürdüren Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunu 23 yaşındaki Ercan Özkan ikinci bir hayata başladı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak'ın hastanede ziyaret ettiği Özkan'ın yakınları, yeni kalbiyle öğretmenlik hayalini gerçekleştirebileceği için çok mutlu olduklarını söyledi.

Bir süreden bu yana kalp destek cihazı ile yaşamını sürdüren ve kalp nakli olmayı bekleyen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunu Ercan Özkan'a müjdeli haber geçen perşembe günü geldi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, aynı zamanda Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olan Prof. Dr. Mustafa Özbaran öncülüğünde, Prof.Dr. Tahir Yağdı, Prof.Dr. Çağatay Engin ve Op. Dr. Pelin Öztürk'ün de aralarında bulunduğu ekip, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin bağışlanan organlarından kalbini, 4.5 saat süren başarılı bir ameliyatla Ercan Özkan'a nakletti.

Daha önce aynı hastaya kalp destek cihazı taktığını belirten Prof.Dr. Özbaran, şöyle devam etti:

"Destek cihazı geçici süre için yeterli olan bir tedavi yöntemiydi. Aslında kalp nakli gerekiyordu. Uygun olan kalbi beklemek için zaman kazanmış olduk. Ona uygun kalp de perşembe günü sabaha karşı çıktı. Başarılı bir operasyon sonucu kalp naklini gerçekleştirdik. Artık solunum cihazından çıktı. Durumu gayet iyi yeni kalbiyle yeni bir yaşantıya başlayacak. Artık istediği gibi her şeyi yapabilecek. Organ bağışı verilebilecek en kutsal hediye. Çünkü bir yaşam bağışlıyorsunuz."

REKTÖRDEN ZİYARET

Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak, kalp nakli ile yeni bir yaşama başlayan öğretmen adayı Ercan Özkan'ı tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Ailesiyle Çanakkale'de yaşayan Özkan'ın yakınları, genç öğretmen adayının öğretmenlik hayalini gerçekleştirebilecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hastayla ilgili bilgi alan Prof.Dr. Budak, nakli gerçekleştiren ekibi kutlarken aileye de geçmiş olsun dileklerini iletti. Özkan ailesi, Rektör Prof.Dr. Budak'a teşekkür etti.

AKCİĞER NAKLİ OLAN HASTAYI DA ZİYARET ETTİ

Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı'nda tedavi gören ve kısa süre önce yapılan akciğer nakliyle sağlığına kavuşan 47 yaşındaki Mustafa Yüksel'i de ziyaret etti. Evli ve iki çocuk babası Yüksel ile eşi Sultan Yüksel (39), Prof. Dr. Budak'a verilen kaliteli sağlık hizmetinden dolayı teşekkür etti.

EÜ Tıp Fakültesi'nin çalışmalarıyla dünya çapında adını duyurduğunu söyleyen Prof. Dr. Budak, "Maşallah iyisiniz, sağlığınıza kavuşmanıza çok sevindik. Tıp Fakültemiz bu hafta dünya çapında ödül aldı. Çok başarılı hocalarımız var ve akademik kadromuzla gurur duyuyoruz" dedi.

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