Yeni Havalimanı "İpek Yolu"nun kalbi olacak

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() İnşası büyük bir hızla devam eden ve önümüzdeki yıl açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nda havayolundan, kargoya, yer hizmetlerinden parekende alanlara kadar çeşitli iş kollarında anlaşmalar yapılmaya başlandığı bildirildi.

İstanbul Yeni Havalimanı İGA İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin yapılan anlaşmalarla 100’e yakın havayolu şirketine hizmet verileceğini ve tarihi İpek Yolu’nun kalbinin yeniden İstanbul’da atacağını belirterek şunları söyledi:

“İstanbul Yeni Havalimanı’nı halkımızla buluşturabilmek için iş birliklerimizle ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Mayıs ayında kargo alanı, yer hizmetleri, havayolu şirketleri gibi birçok alanda iş ortaklarımızla bir araya gelip önemli anlaşmalar gerçekleştirdik. Havalimanımıza olan yoğun ilgi bizi heyecanlandırıyor. Yakında bu anlaşmalarımızı duyurmaya başlayacağız. Dünyanın yeni bölgeleri ile ülkemiz arasında kurduğumuz köprüler sayesinde Türkiye’nin ticari gücüne güç katacak ve bu sayede kelebek etkisi ile ekonomik kalkınmamıza ivme kazandıracağız. Havalimanımız, şimdiye kadar Türkiye’ye doğrudan uçuşu olmayan Hindistan ve Çin gibi ülkelerin İstanbul’a bağlanabilmesini sağlayarak İpek Yolu’nu “havadan” kuracak. Ortak ticaretleri yüzyıllar öncesine dayanan küresel aktörlere yeni fırsatlar oluşturacak, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada rekabete yeni bir soluk getireceğiz”.

Hüseyin Keskin ayrıca, “Havacılıkta hem doğal bir transfer noktası hem de çok cazip bir destinasyon olan İstanbul Yeni Havalimanı, bu zamana kadar Türkiye pazarında bulunmayan önemli perakende markalarına da ev sahipliği yapacak. Dünyanın en büyük duty free alanına sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda birbirinden önemli yaklaşık 400 tane dünya markası yer alacak” dedi.

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