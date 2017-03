Yeni doğan çocuğuna, 'Ömer Halis' ismini verdi

BİNGÖL Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğum yapan Mualla Demir, dünyaya getirdiği erkek bebeğine, 15 Temmuz darbe girişiminin sembol ismi şehit Astsubay Ömer Halis Demir'in ismini verdi. Baba Bilal Demir, darbe girişimi sonrası ülke genelinde yapılan demokrasi nöbetlerinde çocuklarının olacağını öğrendiklerini, bebeklerinin erkek olması halinde buna, 'Ömer Halis' ismini vermeyi kararlaştırdıklarını söyledi.Bingöl'de, 11 yıl önce evlenen ve bu evlilikten İkra ve Zeynep Hira adını verdikleri 2 kız çocukları olan Mualla ve Bilah Demir çifti, darbe girişimi sonrası ülke genelinde yapılan 'Demokrasi nöbetlerine' katıldıkları sırada, 3'üncü çocuklarının olacağını öğrendi. Demir çifti, bebeklerinin erkek olması halinde ona Ömer Halis ismini vermek konusunda anlaştı. Özel bir firmada muhasebecilik yapan baba 35 yaşındakiBilal ile anne 37 yaşındaki Mulla Demir, 23 Şubat tarihinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen erkek bebeklerine, şehit Astsubay Ömer Halis ismini verdi.Baba Demir, demokrasi şehidi Ömer Halis Demir'in isimlerini erkek bebeklerine vermekten gurur duyduklarını belirterek, şöyle dedi:"2 kız çocuk sahibiyim. Ömer Halis 3'üncü çocuğum oldu. Erkek çocuğa sahip olduğum için Allahıma şükürler ediyorum. Ömer Halis Demir ismini koyduk çocuğumuza. 15 Temmuz şehidi olan Ömer Halis'i anma adına, onu unutmamak ve gelecek nesillere taşıma adına bu ismi koymayı hanımımla beraber karar verdik. Bu kararı iyi ki vermişiz. Bu şerefli ismi taşımak her yiğide, her çocuğa belki nasip olmaz. Çok onurlu ve gururluyuz. 15 Temmuz, ülkemize yapılmak istenen bir darbeydi. Hainler emellerine ulaşamadı. Ömer Halislerimiz olduğu sürece amaçlarına da ulaşamayacaklar inşallah. Bir Bingöllü olarak ben de bu gurur ve onuru taşımak için çocuğumuza Ömer Halis ismini verdiğim için mutlu ve heyecanlıyım. Bingöl, demokrasi kalesi olarak bilinir her zaman. Biz de bir Bingöllü olarak böyle bir ismi, bir demokrasi şehidinin ismini taşımaktan, onurla gelecek nesillere taşımak istedik."Anne Mualla Demir ise, 15 Temmuz darbe girişiminin sembol isimlerinden olan şehit Astsubay Ömer Halis ismini oğluna vermekten gurur duyduğunu anlattı. Baba Bilal Demir, 23 Şubat tarihinde doğan erkek ebeğin ismini 27 Şubat'ta nüfus müdürlüğüne Ömer Halis Demir olarak kayıt ederek kimliğini çıkardı.

