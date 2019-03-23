Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Sağlık Teknolojileri Sempozyumu'nda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, "Savunma sanayiinde olduğu gibi yerli ilaç ve yerli tıbbi cihaz alanlarında da babayiğitler çıkaracak ve yeni Aziz Sancarlar yetiştireceğiz" diye konuştu.

SBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda Sağlık Teknolojileri Sempozyumu düzenlendi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen sempozyumun açılış konuşmasını Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Meltem Vural yaptı. Vural, yaptığı konuşmada Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün sağlık bilimleri alanında modern bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak, kişisel gelişim ve mesleki yeterliliği önemseyen bir eğitim anlayışı çerçevesinde, etik değerlere sahip nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesine yönelik lisansüstü eğitim vermek amacıyla kurulduğuna dikkat çekti.

"NİTELİKLİ BİLİM İNSANLARI YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Doç. Dr. Meltem Vural, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Türkiye’deki diğer enstitülerden farklı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Enstitümüze bağlı Sağlık Teknolojileri ile ilgili 16 anabilim dalımız olmak üzere interdisipliner anabilim dallarından oluşmaktadır. Bu yapı ile anabilim dallarımız, sağlıkta analiz ve ürün geliştirme konuları ile katma değeri yüksek ve milli ürünlerin üretilmesini sağlayan teknolojiler hakkında bilgi sahibi nitelikli bilim insanları yetiştirmek ve araştırmalar yapmak amacıyla alanında yetkin akademisyenlerimiz ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemizin alanında yetkin akademisyenleri, üniversite alt yapımız, teknoloji transfer ofisimiz, girişimciler ve devletimizin desteği ile sağlık teknolojileri alanında yerli ve milli projeler üretilmesine katkı sunmak en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.”

"YERLİ YÖNETİME TEŞVİK SAĞLAYAN TEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Türkiye’nin yerli ilaç, yerli tıbbi sarf malzemeleri, yerli sağlık yazılımları ihtiyacını dert edinerek İstanbul Pendik'te yaklaşık yüz dönüm alana büyük bir sağlık teknokenti kurduğunu söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar ise, cari açığa olumsuz katkı yapan ilaç ve sağlık harcamaları alanında ithalatı azaltıp yerli üretimi teşvik etmeye yönelik teknolojik çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, “Ülkemiz nüfusunun nerdeyse tamamına sosyal güvenlik ve sağlık hizmeti sunan cömertlikte bir sağlık ve sosyal güvenlik sistemimiz var" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Sağlık ve sosyal güvenlik sistemimizin dünyada eşi benzeri yok diyebiliriz. Sağlık hizmeti sunumu ve sosyal güvenlik sistemimizdeki başarıyı yerli ilaç ve tıbbi cihaz malzemeleri alanında da yakalamak istiyoruz. Devlet, üniversiteler ve sanayi iş birliği ile yerli ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe kısa sürede önemli yol alacağımıza inanıyorum. İbn-i Sinaları, Farabileri, El Zehravileri yetiştiren medeniyetimizin mirasçıları olan bizler, savunma sanayiinde olduğu gibi yerli ilaç ve yerli tıbbi cihaz alanlarında da babayiğitler çıkaracak ve yeni Aziz Sancarlar yetiştireceğiz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak elimizden geleni yapmaya, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ülkemizin, milletimizin ve gönül coğrafyamızın sağlıklı geleceği için bu adımların atılmasına ihtiyacı vardır.”

Protokol konuşmalarının ardından Sempozyumun oturumlarına geçildi. İlk oturumda Translasyonel Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Turan “Translasyonel Tıp Uygulamaları ve Hedeflerimiz”, Prof. Dr. Yusuf Tutar “Hastalık Mekanizmaları Keşfi ve İlaç Hedeflenmesinde Biyokimyasal Yolakların Modellemesi” ve Prof. Dr. Şaban Tekin “Biyoteknolojik İlaçlar ve Fırsatlar” konulu sunum yaptı.

Sempozyumun sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar ve Enstitü Müdürü Doç. Dr. Meltem Vural tarafından Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Semra Kayataş Eser ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Doğan Merih’e sempozyuma katkıları nedeniyle plaket verildi.



