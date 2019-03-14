Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.46, euro 6.19 ve sterlin 7.25 lirada
Dolar 5.46, euro 6.19 ve...
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke

Yengeç ararken nadir görülen yılan türüyle karşılaştı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da, balık avında yem olarak kullanmak üzere kayaların üzerinde yengeç arayan Can Gümüş (29), bir anda karşısında kedi gözlü yılan (telescopus fallax) görünce şaşkına döndü. Gümüş, nadir...

Yengeç ararken nadir görülen yılan türüyle karşılaştı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da, balık avında yem olarak kullanmak üzere kayaların üzerinde yengeç arayan Can Gümüş (29), bir anda karşısında kedi gözlü yılan (telescopus fallax) görünce şaşkına döndü. Gümüş, nadir görülen ve koruma altında bulunan yılanın fotoğrafını çekti.
Anadolu'da nadir türlerinden kedi gözlü yılan, Bodrum'da yaşayan Can Gümüş tarafından fotoğraflandı. Torba Koyu'na balık avı için gelen inşaat mühendisi Gümüş, yem olarak kullanmak üzere kayaların arasında yengeç aramaya başladı. Kayaların üzerinden ilerleyen Gümüş, bir anda karşısında bir yılan gördü. Yılanın fotoğrafını cep telefonuyla çeken Gümüş, hayvana zarar vermeden yanından uzaklaştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, fotoğrafı incelediklerinde yılanın koruma altındaki ender türlerden kedi gözlü yılan olduğunu ifade etti.
KEDİ GÖZLÜ YILAN
Telescopus fallax (kedi gözlü yılan) olarak bilinen bu tür 'Colubridae' (Kırbaç yılanları) familyasına dahil yarı zehirli türlerden biridir. Yarı zehirli tür olarak değerlendirilmesinin sebebi; yarı zehirli yılanların zehir dişleri zehirli yılanlarda olduğu gibi üst çenenin en önünde yer almayıp, üst çenenin en arkasında yer almasından kaynaklıdır. Aynı zamanda yarı zehirli olarak değerlendirilen yılanların zehirleri insanlar ve büyük memeliler üzerinde etkili olmayıp, bu tür yılanların avları, yani küçük kemirgenler, kertenkeleler, küçük memeliler, kuşlar vb. canlılar üzerinde etkilidir.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328