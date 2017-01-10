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Yeneroğlu: AİHM’in karma yüzme dersi kararı entegrasyonu din özgürlüğünün önüne çekmektedir

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Müslüman kızların karma yüzme dersine katılımıyla ilgili verdiği kararı eleştirdi. İsviçre’de Müslüman...

Yeneroğlu: AİHM’in karma yüzme dersi kararı entegrasyonu din özgürlüğünün önüne çekmektedir
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Müslüman kızların karma yüzme dersine katılımıyla ilgili verdiği kararı eleştirdi.
İsviçre’de Müslüman iki ailenin dinî inançlarına aykırı olduğu gerekçesiyle kızlarını zorunlu karışık yüzme dersine göndermeyi reddetme nedeniyle para cezasına çarptırılmalarına, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu tepki gösterdi. Bu durumun din özgürlüğüne müdahale olduğunu ifade eden Yeneroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“İsviçre’de Müslüman iki aile dinî inançlarına aykırı olduğu gerekçesiyle kızlarını zorunlu karışık yüzme dersine göndermeyi reddetti ve bunun karşılığında para cezasına çarptırıldılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün davalıların dini inançlarını sergileme hakkının ihlal edildiğini, bunun din özgürlüğüne müdahale olduğunu, ancak müdahalenin yasalar tarafından öngörülüp meşru bir amaca dayandığını belirterek ihlal iddiasını reddetti. AİHM kararı son yıllarda sağ popülizm ve terör atmosferinde Avrupa’da özellikle Müslümanlar bağlamında gelişen, entegrasyonu anayasal bir değermiş gibi görüp onu din özgürlüğü ile mukayese edebilen ve hatta bazen de önceleyen bir yaklaşıma onay vermektedir."

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