Yemek şirketi sahibi dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da yemek şirketi sahibi Taner Koç, gıda toptancısı firma tarafından dolandırıldığını, senetleri ödemesine rağmen hak edişlerine tedbir konularak mağdur edildiğini iddia ederek şikayette bulundu.

Adapazarı'nda yemek şirketi bulunan Taner Koç, İstanbul'da bulunan S.Ö.'ye ait gıda ürünleri aldıkları toptancı firma tarafından dolandırıldığını iddia ederek, şikayette bulundu. Taner Koç gıda ürünü alabilmek için teminat olarak senet verdiğini belirterek, "2016 yılının Ocak ayında Kırklareli'ye yemek şirketi açtım. Bu yemek şirketini kurduğumda büyük bir toptancı bana gelerek ürün vermek istediğini söyledi ama bununla birlikte benden 100 bin TL'lik teminat senetleri istedi. Bir tane şahsım adına, bir tane de şirketim adına senet istedi. Ben senetleri verdim. Senetleri aldıktan sonra biz bu şirketle bir süre çalıştık. Ürünleri çok yüksek fiyatlardan vermeye başlayınca ben borcumu ödedim ama senetlerimi iade etmediler. Senetlerimi işleme koyarak bana hacze geldiler" dedi.

Şirketini çalıştırabilmek için istenilen parayı ödediğini söyleyen Taner Koç, "Şirketimi boşaltmasınlar diye ben 60 bin lira civarındaki aracımı 45 bin lira sayarak onlara teslim ettim. Aracımı protokol karşılığında teslim ettim. Aracımı alıp götürdüler. Bunlar aracımın satışını aldıktan 4 ay sonra tekrardan bana icraya geldiler. İcraya geldiklerinde aracın 45 bin lira etmediğini ve benim onlara 64 bin lira borcum olduğunu söylediler. Bunun üzerine bende 'aracımı getirin öbür borcu ödeyeyim' diye söyledim. Aracımı teslim etmemelerinin yanı sıra benden 64 bin liralık taahhüt aldılar. Ben bu 64 bin lirayı ödediğim halde aracımı istemeye gittiğimde onlar 31 bin 700 lira daha borcum olduğunu belirtti. Benim tüm firmalarıma hak edişlerime tedbir koydular. Müşterilerimin beni bırakmalarına sebep oldular. Benim hayatımı kararttılar. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şikayetimiz bulunmaktadır. Şikayetçi olduktan sonra şirket yetkilisinin avukatı beni arayarak, anlaşmak istediklerini söyledi ama ben şikayetçi olduğum için yaklaşmadım" diye konuştu.

SATIN ALDIĞI MALZEMELERE EL KONULDU

Hendek'te yemek şirketi bulunan Orhan Akyıldız ise aynı firma tarafından mağdur edildiğini belirterek, "Ben Hendek'te yemek ticaretiyle uğraşan, yemek hizmetleri sunan firmanın sahibiyim. 2017'nin Haziran ayında malzemelerini fatura karşılığında satın aldığım firmanın bunlara borcu varmış. 170 bin lira alacakları varmış ona münhasıran bana geldiler. Satın alma değeri 1,5 milyon lira değerinde olan malzemeleri aldılar. 'Bu malzemeleri siz satın alamazsınız, bu malzemelerde bizim hakkımız var' şeklinde açıklamada bulunup malzemeleri icra kanalından gelip aldılar. Bana dolaylı olarak zarar verdiler. Çünkü ben bütün bu malzemelerin parasını satın aldığım firmaya ödedim. Ödemiş olduğum halde bu bahsettiğimiz firma bütün demirbaşları almak suretiyle bizi malzemesiz ve hizmet veremez hale soktu. Yaklaşık 800 bin lira ciroluk müşteri portföyüm böylece elimden alınmış oldu. Aylık 800 bin liralık ciro yapan müşteriden olduk, hem de satın alma değeri 1,5 milyon lira demirbaş elimizden gitti" dedi.



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