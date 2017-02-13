Yemeğini köpeklerle paylaşan engelliye, gençlerden destek

YOZGAT’ta, harap haldeki tek katlı evinde yalnız başına yaşamını sürdüren engelli 58 yaşındaki Osman Arslan, donmak üzere olan köpek ve 6 yavrusuna sahip çıktı. Köpekleri evine alıp, yemeğini paylaşan Arslan'a üniversite öğrencilerinden oluşan Hayvan Koruma ekibi üyeleri de destek verdi.

Yozgat’ta 7 yıl önce geçirdiği beyin rahatsızlığı sonucu konuşma kabiliyetini büyük ölçüde kaybeden Osman Arslan, yalnız yaşadığı evinde zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Arslan, sokakta donmak üzereyken bulduğu köpek ve 6 yavrusunu evine alıp, yemeğini paylaştı. Köpekleri veterinere götürüp aşı yaptırmak isteyen Arslan’ın durumu, veterinerin dikkatini çekti. Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Hayvan Koruma ekibi üyesi gençler, köpekle 6 yavrusunu besleyen Arslan'ın evinin boya ve badanasını yayıp, eşyalarını yeniledi.

Evin temizliği yapıldıktan sonra hayırseverlerin yardımıyla alınan kanepe, koltuk, buzdolabı ve mutfak eşyaları eve yerleştirildi. Ankara’da ahşap işleriyle uğraşan hayvan severlerden Osman Kaplan, Osman Aslan’ın durumunu Yozgat’taki hayvan koruma ekibindeki gençler vasıtasıyla öğrendiklerini belirterek şunları söyledi:

"Osman amcamız, kendisinin bakıma ihtiyacı olmasına rağmen vicdanlı davranarak köpek ve yavrularına sahip çıktı. Evini ziyaret ettik. Kendisinin imkanlarının kısıtlı olmasına rağmen 6 yavru köpeğe baktığını gördük. Böyle vicdanlı birisi için biz de bir şeyler yapalım istedik. Hem amcamızın evini düzelttik, hem de köpekler için yuva yaptık. Böyle vicdanlı olduğu için kendisine çok teşekkür ediyoruz."

Yozgat Hayvan Koruma Ekibi olarak daha önce de 35 aileye gıda yardımında bulunduklarını belirten Osman Kaplan, yardıma muhtaç birisinin ekmeğini sokak hayvanlarıyla paylaşmasının kendilerini çok duygulandırdığını belirtti.



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