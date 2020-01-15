banner314

banner325

Son Dakika

Yeme içme sektörüne yeni ekonomik ve sosyal model

GENEL 15.01.2020, 15:55
1
Yeme içme sektörüne yeni ekonomik ve sosyal model
Oğuz Şenol’un kurduğu Cafe Italiano, restoran sektörüne yeni bir ekonomik model getiren “Mezo” restoran konseptini tanıttı. Oğuz Şenol, düşük ücretlerle vatandaşı İtalyan mutfağının lezzetiyle buluşturacaklarını ve restoranlarda sosyal alan şıklığı ön plana çıkarılarak, tüm Türkiye’ye bu lezzetli yaymak istediğini söyledi.

Restoran işletmeciliği alanında 25. yılını geride bırakan Oğuz Şenol’un kurduğu “Cafe Italiano” restoran sektörüne yeni bir ekonomik model getiren özel “Mezo” restoran konseptini tanıttı. Restoranın ortaya çıkmasında müşterilerin kaliteli ve ekonomik hizmet alması gerektiği vurgusu yapılırken, lezzet ve sosyal alanların da iddialı olacağı ifade edildi. 

“RESTORANLARDA ORTA-ARA BOŞLUĞU DOLDURMAK İÇİN KONSEPT YARATTIK”

Mezo restoran işinin, ‘neden?’ ihtiyaç olduğu sorusuna ilk önce yanıt bulunması gerektiğini vurgulayan Oğuz Şenol, “Mezo, ‘ara-orta’ anlamında kullanılan bir kelime. Türkiye’de, ‘İtalyan Mutfağı’ dediğimizde, ya çok yüksek meblağlarla çıkılan belli restoranlar var ya da fast food ağırlıklı. Pizza ağırlıklı İtalyan mutfağı dediğimizde insanın aklına pizza ve makarna geliyor. Ucuz olup daha çok donmuş ürünlerden belli bir kalitenin olmadığı ve sosyal alan içermeyen fast food ağırlıklı yerler var. Aslında sizin rahatlıkla gidip çok lezzetli yemek yiyip 40 TL’ye, belki 50 TL’ye çıkabileceğiniz bir yer maalesef yok. Bu orta-ara dediğim ‘mezo cafe restoran’ boşluğunu doldurmak için Cafe Italiano’yu yeni bir konsept olarak yarattık” diye konuştu.

“YATIRIM MALİYETİNİ MİNİMİZE ETTİK”

Yatırımcı anlamında ise en hızlı geri dönüşümü yaratmaya çalıştıklarını ifade eden Şenol, “Sunduğumuz bu destek sayesinde 4 ila 6 hafta arasında şubeyi açabiliyoruz. Ayrıca merkez mutfağımızda tüm şube personeline yönelik özel eğitimler de düzenliyoruz. Ama yatırımcılara sunduğumuz en büyük destek, 25 yıllık tecrübe ve güçlü bağlantılarımızdan kaynaklanan, ‘food cost - gıda maliyeti’ avantajı tedarikçilerden aldığımız tüm indirim yüzdelerini olduğu gibi bayimize yansıtıyoruz. Böylece yatırımcı işe kazançlı başlamış oluyor. 25 bin Euro isim hakkı bedelimiz var. Ortalama 150 m2 bir dükkanın anahtar teslim maliyeti ise 67 bin Euro. İnşaat giderlerinden demirbaş parkuruna kadar en uygun ve işlevsel seçenekleri belirledik. Böylece yatırım maliyetini minimize ettik. Yatırımın geri dönüşü ise 14 ila 18 ay arasında. Bu sektörümüzde rastlanmayan bir hızlı dönüştür” ifadelerini kullandı.

“ÖZEL ÇALIŞMALAR VE TESTLER YAPARAK SALATALAR VE TATLILAR GELİŞTİRDİK.”

Oğuz Şenol, İtalyan mutfağı ile alakalı bilgi vererek restoranlarına sadece makarna ve pizza olarak değil, çeşitli salatalar ve özel lezzetlerde kattıklarını dile getirerek, “Özel çalışmalar ve testler yaparak salatalar ve tatlılar geliştirdik. İsteyen herkesin damak lezzetini bulabileceği bir menü sağladık. Ancak tabi ki bizim ağırlıklı olarak üzerinde durduğumuz lezzetler pizza ve makarna” dedi.

“BU LEZZETİ BAŞTA TÜM TÜRKİYE’YE OLMAK ÜZERE YAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

“2023’ün sonunda 55 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz” diyen Şenol, “Bunun 50 tanesini franchising olarak görüyoruz. Bu şubelerimizde aile ortamına uyum sağlayacak, dostluğumuzu gösterebileceğimiz ve para kazanmak isteyen kişilerle çalışacağız. Ayrıca Avrupa ve Orta Doğu için de çalışmalarımız var. İnşallah büyüyerek bu lezzeti başta tüm Türkiye’ye olmak üzere yayacağımızı düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.

Büyük riskler alarak yatırım yapılmaması gerektiğini de sözlerine ekleyen Oğuz Şenol,
“Müşteri bazında da artık yüksek meblalarla yemek yiyerek veya düşük meblalarla lezzet ve ortam olmadan restoranlardan ayrılmamalı. Biz bu orta noktada birleştirerek bütün her şeyi sunmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

 CAFE ITALIANO HER KESİME HİTAP EDECEK

Cafe Italiano fikri, Oğuz Şenol tarafından özellikle vatandaşların kaliteli ve ekonomik hizmet almaları açısından araştırma yapılarak geliştirildi. Şenol, bununla alakalı, “dışarıda ailesi ya da dostlarıyla yemek yemek isteyen birinin önüne sadece iki seçenek çıkıyor. Ya ekonomik olarak gerçekten pahalı hizmet güzel ortamda sunan restoran veya cafe bistroları tercih edecek ya da fast food kanalına yönelecek. Yani iki segment arasındaki ‘mezo’ orta alanda müşteriyi memnun edecek bir işletme stili yok” diyor. Burada ortaya çıkan ara segment restoran modelini ise sadece lezzet ve ekonomi anlamı dışında geliştirerek sosyal ortam ve gidilen restoranın da şıklığını ekleyerek insanların lezzeti ve sosyal ortamı aynı anda bulabileceğini işaret ediyor.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 15 Ocak 2020
İmsak 06:50
Güneş 08:20
Öğle 13:19
İkindi 15:45
Akşam 18:07
Yatsı 19:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 22 47
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 22 39
5. M. United 22 34
6. Sheffield United 22 32
7. Wolverhampton 22 31
8. Tottenham 22 30
9. Crystal Palace 22 29
10. Arsenal 22 28
11. Everton 22 28
12. Southampton 22 28
13. Newcastle 22 26
14. Brighton 22 24
15. Burnley 22 24
16. West Ham 21 22
17. Watford 22 22
18. Aston Villa 22 21
19. Bournemouth 22 20
20. Norwich City 22 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Real Sociedad 19 31
6. Valencia 19 31
7. Getafe 19 30
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 19 26
12. Osasuna 19 24
13. Real Betis 19 24
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 19 20
16. Eibar 19 19
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 19 14
20. Espanyol 19 11
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3